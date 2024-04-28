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&quot;ارتدت عالياً&quot; ... بالفيديو - طائرة ضخمة تصطدم بمدرج عند هبوطها
"ارتدت عالياً" ... بالفيديو - طائرة ضخمة تصطدم بمدرج عند هبوطها
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"ارتدت عالياً" ... بالفيديو - طائرة ضخمة تصطدم بمدرج عند هبوطها

منوعات

2024-04-28 | 03:22
"ارتدت عالياً" ... بالفيديو - طائرة ضخمة تصطدم بمدرج عند هبوطها
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Aljadeed
"ارتدت عالياً" ... بالفيديو - طائرة ضخمة تصطدم بمدرج عند هبوطها

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لعملية هبوط طائرة مدنية ضخمة .

وفي السياق أفادت وسائل إعلام أميركية أن طائرة ضخمة تابعة للخطوط الجوية الألمانية كانت قادمة من ألمانيا إلى الولايات المتحدة الأميركية، حاولت الهبوط لمرتين على مدرج في مطار لوس أنجلوس الدولي، مشيرة إلى أن الطائرة هبطت بنجاح بعد محاولة ثانية.
وذكر الإعلام الأميركي، أنّ الطائرة اصطدمت بالمدرج بقوة وارتدّت في المرة الأولى، ما دفع الطيار إلى إلغاء عملية الهبوط، والمحاولة مرة أخرى.
 

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