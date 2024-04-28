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زيارة مفاجئة غير معلنة.. إيلون ماسك في الصين لهذا السبب
زيارة مفاجئة غير معلنة.. إيلون ماسك في الصين لهذا السبب
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زيارة مفاجئة غير معلنة.. إيلون ماسك في الصين لهذا السبب

منوعات

2024-04-28 | 07:20
زيارة مفاجئة غير معلنة.. إيلون ماسك في الصين لهذا السبب
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Aljadeed
زيارة مفاجئة غير معلنة.. إيلون ماسك في الصين لهذا السبب

أظهر تطبيق لتتبع رحلات الطيران أن طائرة خاصة لها صلة بالرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك هبطت في بكين، الأحد، بينما قال مصدران مطلعان إن الملياردير قد بدأ زيارة مفاجئة لثاني أكبر سوق لشركته.

وأضاف أحد المصدرين أن ماسك سيسعى لمقابلة مسؤولين صينيين كبار في بكين لمناقشة إطلاق برمجيات القيادة الذاتية في الصين والحصول على موافقة لنقل بيانات تم جمعها في البلاد للخارج لبرمجة خوارزميات تقنيات القيادة الذاتية، بحسب رويترز.

ووفقا لاشتراطات الجهات التنظيمية الصينية، تخزن تسلا منذ عام 2021 جميع البيانات التي جمعها أسطولها الصيني في شنغهاي ولم تنقل أيا منها إلى الولايات المتحدة

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