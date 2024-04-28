بالفيديو: موقف طريف لـ "فيل ذكي" مع طفل صغير

وظهر في فيديو على منصة "إكس" اللحظة التي أعاد فيها الفيل الذكي الحذاء لطفل صغير بعد أن سقط في حظيرة حديقة الحيوان.
وفي المقطع الذي أثار الإعجاب، ظهر الفيل وهو يرجع بلطف الحذاء الصغير باللونين الأزرق والأصفر باستخدام قدمه الضخمة وخرطومه الطويل للطفل الذي أمسكه منه بهدوء.
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الفيل يسمى شانماي ويعيش في محمية شندياوشان الطبيعية للحيوانات البرية في ويهاي بالصين.
وأضافت أن الفيل شانماي اعتقد للوهلة الأولى أن الحذاء طعام ولكن عند التقاطه سرعان ما أدرك أنه لم يكن لقمة للأكل.
لكن عمل الفيل الذي أثار الإعجاب لم يمر دون أن يلاحظه أحد، حيث قدم حارس الحديقة لشانماي لاحقا بطيخة على لفتته الطيبة.
Baby elephant returns a little kids shoe that fell into it enclosure pic.twitter.com/5X6elm0cka
— KOBY BINEY (@BineyKoby) April 17, 2024
وظهر في فيديو على منصة "إكس" اللحظة التي أعاد فيها الفيل الذكي الحذاء لطفل صغير بعد أن سقط في حظيرة حديقة الحيوان.
وفي المقطع الذي أثار الإعجاب، ظهر الفيل وهو يرجع بلطف الحذاء الصغير باللونين الأزرق والأصفر باستخدام قدمه الضخمة وخرطومه الطويل للطفل الذي أمسكه منه بهدوء.
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الفيل يسمى شانماي ويعيش في محمية شندياوشان الطبيعية للحيوانات البرية في ويهاي بالصين.
وأضافت أن الفيل شانماي اعتقد للوهلة الأولى أن الحذاء طعام ولكن عند التقاطه سرعان ما أدرك أنه لم يكن لقمة للأكل.
لكن عمل الفيل الذي أثار الإعجاب لم يمر دون أن يلاحظه أحد، حيث قدم حارس الحديقة لشانماي لاحقا بطيخة على لفتته الطيبة.
Baby elephant returns a little kids shoe that fell into it enclosure pic.twitter.com/5X6elm0cka
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