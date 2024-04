بالفيديو: طائرة ضخمة تنجو من حادث درامي

كانت الطائرة على وشك الهبوط بمطار لوس أنجلوس قبل أن تصطدم بمدرج المطار، وهنا قرر قائد الطائرة العودة للتحليق مرة أخرى والارتداد عاليا والعودة للهبوط في محاولة ثانية بالمطار، وهي العملية التي تمت بسلام.

وانتشر مقطع فيديو للطائرة وهي تعاود الصعود مرة أخرى بعد اصطدامها بالمدرج على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تداوله المتابعون على المنصات المختلفة.

🛬✈️ Don't miss the dramatic moment as a Lufthansa Boeing 747-8i performs a touch and go in front of Airline Videos Live cameras at LAX on Tuesday! #aviation #planespotting pic.twitter.com/6nkWFVSAFW