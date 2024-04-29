يتجاوز طوله حافلة مدرسية.. إكتشاف ثعبان من عصور ما قبل التاريخ

كشف بحث جديد أن ثعباناً عملاقاً من عصور ما قبل التاريخ، يتجاوز طوله حافلة مدرسية، زحف حول ما يعرف الآن بالهند قبل 47 مليون سنة.

وربما كان الثعبان المنقرض واحداً من أكبر الثعابين التي عاشت على الإطلاق، حيث يتضاءل أمامه حجم أفاعي الأناكوندا والثعابين الحالية التي يمكن أن تنمو إلى حوالي 6 أمتار.

والاسم العلمي لهذا الكائن الضخم هو Vasuki indicus، نسبة إلى الثعبان الأسطوري الذي يلتف حول رقبة الإله الهندوسي اللورد شيفا، والبلد الذي اكتشفه فيه.

ومن المرجح أن يكون الثعبان حيواناً مفترساً بطيئ الحركة، حيث يقوم بإخضاع فريسته عن طريق تضييق الخناق عليها أو عصرها حتى الموت، وفقاً لدراسة نُشرت، الخميس، في مجلة التقارير العلمية.