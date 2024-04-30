بالصورة - KFC تعلن عن اطلاق عطر برائحة الباربكيو!!

بعيدًا عن رائحته التي تشبه رائحة متجر الدجاج، يُقال إن العطر يستحضر روائح وروائح الشواء البريطاني الكلاسيكي، مع روائح دخانية وخشبية ومسحة من الفحم.

في حين أن بيوت العطور الناجحة مثل توم فورد ولو لابو تجرب عطورًا خشبية ودخانية مماثلة، فإن عطور كنتاكي ستحاول التقاط ما تسميه "رائحة الشواء التي لا تقاوم" من خلال إضافة نغمات من التوابل المخلوطة واللحوم المتبلة.

وستكون المكونات الأساسية للرائحة إلى حد كبير من الفحم والدخان، مع روائح قلب من الخشب ومكونات عليا من التوابل (مزيج سري من 11 عشبًا وتوابل)، واللحوم المتبلة، مما يخلق ما يطلق عليه مطعم الدجاج المقلي "رائحة محيرة". ". وعلينا أن نوضح أن المعيار لم يشتم الخليقة.