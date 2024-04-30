بالفيديو - سقوط مرعب لطفلين .. ودب يهاجم مدربه خلال عرض سيرك

تعرض سيرك في أوكرانيا لكارثة مزدوجة بعد أن سقط طفلان بهلوانيان من ارتفاع 12 قدمًا خلال عرض جوي، وذلك بعد أيام فقط من مهاجمة دب لمدربه بشراسة.

وقد اصطدم الصبي البالغ من العمر 15 عامًا، والفتاة التي تبلغ من العمر 12 عامًا بالحلقة المضيئة بينما كان يراقبهما جمهور مرعوب من الأطفال والآبا، اذ فقد أحدهما قبضته قبل ان يسقط كلاهما دون شبكة أمان أثناء عرضهما في سيرك المدينة في زابوريزهيا.



وأظهرت لقطات مرعبة الطفلين وهما يتأرجحان من حبل سميك في دائرة حول المسرح بينما كانت الفتاة تتشبث بساق الصبي.

وبينما كان الطفلان يقتربان من إكمال حلقة كاملة، أطلق الصبي الحبل فجأة وسقط الطفلان على الأرض الصلبة، ويبدو أنهما اصطدما بزاوية المسرح.

A shocking incident at the circus in the city of Zaporozhye, Ukraine. During the performance, the acrobats fell off their loungers onto the floor of the arena. They survived, but were injured - the man had a broken leg, the girl had a concussion.



The circus that Zelensky… pic.twitter.com/YWIqb4tK2t — 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑜𝑖𝑠 (@chiIIum) April 27, 2024

وذكرت صحيفة إنفورماتور المحلية أن الصبي أصيب بكسر في ساقيه في الخريف، وأصيبت الفتاة بارتجاج في المخ. كلا الطفلين موجود حاليًا في المستشفى تحت المراقبة بعد كارثة السيرك.

كما قال رئيس المستشفى يوري بورزينكو: إنهما في وعيهما. وهما في العناية المركزة كإجراء احترازي. الفتاة أصيبت بارتجاج في المخ وتشكو من صداع. لقد كسر الصبي ساقيه. لا يوجد أي ضرر للأعضاء الداخلية. وقد تم فتح قضية جنائية في هذا الخريف المروع لفحص ما إذا كانت قواعد الصحة والسلامة قد تم انتهاكها".

وتأتي الحادثة بعد أيام قليلة، وفي نفس السيرك بمدينة زابوريزهيا، حيث قام دب بني فجأة بهجوم غاضب على أحد المدربين أمام المتفرجين.

وكان المدرب قد أطعم الدب "مكافأة" قبل أن ينقلب عليه الوحش، والتقطت لقطات من أحد المتفرجين اللحظة التي قفز فيها المخلوق البني على رجليه الخلفيتين واندفع نحو المدرب لمهاجمته.

ومزق الدب قميص الرجل بمخالبه، تاركًا ثقوبًا كبيرة في القماش بينما كان المدرب يحاول السيطرة على الحيوان. ويمكن رؤية الدب وهو يرتجف بشدة عندما ينزل على أرجله الأربعة، ويهز رأسه بغضب بينما يحاول المدرب تهدئته عن طريق سحب حبل متصل براس الحيوان.