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&quot;نورو&quot;... فيروس شديد العدوى يهدد سفينتين أميركيتين
"نورو"... فيروس شديد العدوى يهدد سفينتين أميركيتين
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"نورو"... فيروس شديد العدوى يهدد سفينتين أميركيتين

منوعات

2024-04-30 | 15:42
"نورو"... فيروس شديد العدوى يهدد سفينتين أميركيتين
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Aljadeed
"نورو"... فيروس شديد العدوى يهدد سفينتين أميركيتين

تحقق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في حالتين منفصلتين لانتشار فيروس "نورو" على متن سفينتين سياحيتين أميركيتين، بعد ورود تقارير عن ركاب يعانون من أعراض الفيروس بشدة.

وأبلغ ما يقرب من 67 من أصل 1993 راكبا على متن السفينة "راديانس أوف ذا سي" عن إصابتهم بالمرض، أثناء رحلتها من تامبا إلى لوس أنجلوس بين 8 و22 أبريل/نيسان، كما أبلغ اثنان آخران من أفراد الطاقم عن المرض.

وكانت الأعراض السائدة التي أبلغ عنها المصابون بالفيروس هي الإسهال والقيء، حسبما ذكرت قناة "فوكس نيوز".

كما أبلغ ما يقرب من 94 من أصل 2532 راكبا على متن سفينة "سافير برنسس" عن أعراض مماثلة أثناء رحلتها من لوس أنجلوس إلى جنوب المحيط الهادئ، التي بدأت في 5 أبريل/نيسان ومن المقرر أن تنتهي في 7 مايو/أيار.

كما أبلغ 20 فردا إضافيا من أفراد الطاقم البالغ عددهم 1066، عن ظهور أعراض عليهم أيضا.

"نورو" هو فيروس مُعد بشدة، عادة ما ينتشر عن طريق الطعام أو الماء الملوثين أو الأسطح الملوثة.

يمكن أن تسبب عدوى فيروس نورو القيء والإسهال الشديدين اللذين يبدآن فجأة كما يمكن أيضا أن ينتشر الفيروس عن طريق المخالطة اللصيقة لأحد الأشخاص المصابين.

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