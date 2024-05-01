الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بالفيديو: ركاب عالقون وسط حافلة بسبب الفيضانات
بالفيديو: ركاب عالقون وسط حافلة بسبب الفيضانات
A-
A+

بالفيديو: ركاب عالقون وسط حافلة بسبب الفيضانات

منوعات

2024-05-01 | 10:39
بالفيديو: ركاب عالقون وسط حافلة بسبب الفيضانات
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو: ركاب عالقون وسط حافلة بسبب الفيضانات

شهدت العاصمة التركية أنقرة، مساء الثلاثاء، فيضانات تسببت في أضرار مادية في عدد من المناطق كما ظهر في مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغمرت الفيضانات عدد من شوارع أنقرة، بسبب هطول أمطار رعدية غزيرة وسيول، وسط توقعات بهطول المزيد من الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وفي مقطع فيديو منتشر على منصة "إكس" ظهر ركاب إحدى حافلة النقل العام في أنقرة وهم عالقون وسطها بسبب المياه التي تسربت إلى الداخل والتي حاصرتهم أيضا في الخارج.

وقد تسببت الفيضانات في تعطيل حركة النقل في عدد من الخطوط وانقطاع التيار الكهربائي، كما توقف مؤقتا مترو أنقرة.

وحذرت هيئة الأرصاد في تركيا، الأربعاء، من هطول مزيد من الأمطار الرعدية في أنقرة مع عواصف رعدية في البحر الأسود، ودعت إلى اتخاد الحيطة والحذر من الفيضانات والبرق والرياح القوية، وكذلك التحسب إلى إمكانية توقف وسائل النقل.

اقرأ ايضا في منوعات

زرافة تضع حياة عامل حديقة على المحك...وهذا ما حصل!
Play
15:44

زرافة تضع حياة عامل حديقة على المحك...وهذا ما حصل!

باتت حياة عامل حديقة على المحك في ولاية ميشيغان بعد أن أسقطته زرافة من على سلم ما تسبب في إصابة بليغة في رأسه.

15:44

زرافة تضع حياة عامل حديقة على المحك...وهذا ما حصل!

باتت حياة عامل حديقة على المحك في ولاية ميشيغان بعد أن أسقطته زرافة من على سلم ما تسبب في إصابة بليغة في رأسه.

تقنية جديدة قد تمنع كارثة في المستقبل.. ماذا في التفاصيل؟
10:55

تقنية جديدة قد تمنع كارثة في المستقبل.. ماذا في التفاصيل؟

حدد متتبعو الكويكبات 27500 كويكب بالقرب من الأرض باستخدام أحدث التقنيات التي يمكن أن تمنع وقوع كارثة في المستقبل.

10:55

تقنية جديدة قد تمنع كارثة في المستقبل.. ماذا في التفاصيل؟

حدد متتبعو الكويكبات 27500 كويكب بالقرب من الأرض باستخدام أحدث التقنيات التي يمكن أن تمنع وقوع كارثة في المستقبل.

نتائج صادمة.. إمنعوا أطفالكم عن الهواتف قبل 13 عاماً
Play
02:48

نتائج صادمة.. إمنعوا أطفالكم عن الهواتف قبل 13 عاماً

تنتشر النصائح الخاصة بضرورة عدم استخدام الأطفال للأجهزة والألواح الذكية لأسباب عدة، إلا تقريراً حديثاً نشر نتائج صادمة تعرض لأول مرة تتحدث ليس فقط عن أضرار نفسية أو جسدية، بل أكثر من ذلك.

02:48

نتائج صادمة.. إمنعوا أطفالكم عن الهواتف قبل 13 عاماً

تنتشر النصائح الخاصة بضرورة عدم استخدام الأطفال للأجهزة والألواح الذكية لأسباب عدة، إلا تقريراً حديثاً نشر نتائج صادمة تعرض لأول مرة تتحدث ليس فقط عن أضرار نفسية أو جسدية، بل أكثر من ذلك.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024