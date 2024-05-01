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زرافة تضع حياة عامل حديقة على المحك...وهذا ما حصل!
زرافة تضع حياة عامل حديقة على المحك...وهذا ما حصل!
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زرافة تضع حياة عامل حديقة على المحك...وهذا ما حصل!

منوعات

2024-05-01 | 15:44
زرافة تضع حياة عامل حديقة على المحك...وهذا ما حصل!
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Aljadeed
زرافة تضع حياة عامل حديقة على المحك...وهذا ما حصل!

باتت حياة عامل حديقة على المحك في ولاية ميشيغان بعد أن أسقطته زرافة من على سلم ما تسبب في إصابة بليغة في رأسه.

وفقا لما نشره موقع ميل أونلاين، فقد وقع الحادث في "متنزه دير تراكس جانكشن للمغامرات" في 19 أبريل/نيسان المنصرم، فيما حددت الحديقة الضحية بأنه تايلر باول ويبلغ من العمر 27 عاما.

ونقل تايلر إلى وحدة العناية المركزة بعد ما قالت الشرطة إن زرافة أوقعته من على سلم أثناء عمله في حظيرة.

وأخبر مكتب عمدة مقاطعة كينت بأن باول كان على سلم يبلغ ارتفاعه 6 أقدام في حظيرة الزرافة عندم اصطدم الحيوان بالسلم ما تسبب في سقوطه.

في المقابل اعترضت الحديقة على بيان الشرطة وقالت إنه لا توجد زرافة في الحظيرة من الأساس.

هذا وتم نقل باول إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة ولا يزال في وحدة العناية المركزة بسبب إصابة في الدماغ.

وقال كيلي باول والد تايلر إنهم كانوا يجرون تحسينات في الحظيرة قبل إعادة الحيوانات إليها وحدث الأمر بسرعة، مضيفا أنه لم يسقط بسبب الزرافة.

وبين أنه:" في حالة حرجة بوحدة العناية المركزة، صلوا من أجل الشفاء لتايلر".

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