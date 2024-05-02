طهران تحقق مع طاقم فيلم إيراني مشارك في مهرجان كان

وكتب المحامي باباك باكنيا على منصة "إكس" أن العاملين في فيلمThe Seed of the Sacred Fig أي "بذرة التين المقدس" للمخرج الشهير محمد رسولوف تعرضوا لضغوط لسحبه من المهرجان بينما تم منع الممثلين من مغادرة إيران".

وكان رسولوف الذي فاز بجائزة "الدب الذهبي" في مهرجان برلين السينمائي عام 2020 عن فيلمه المناهض لعقوبة الإعدام "لا وجود للشيطان" اعتُقل في يوليو/حزيران 2022.

في حين أُطلق سراحه في أواخر عام 2023 بعدما هدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في سبتمبر/أيلول 2022.

وكتب باكنيا عبر "إكس" أن بعض أفراد الطاقم "استُجوِبوا" هذا الأسبوع والأسبوع الفائت، فيما استُجوِب الممثلون المشاركون في الفيلم أيضاً ومُنِعوا من مغادرة البلاد

وأضاف "بعد ساعات عدة من الاستجواب، طُلب منهم أن يقولوا للمخرج أن يسحب الفيلم من مهرجان كان".

وأفاد أن من غير الواضح ما إذا كان سيُسمح لرسول آف بمغادرة إيران لحضور المهرجان.

ولا يزال موضوع الفيلم والممثلون الذين شاركوا فيه طي الكتمان، بحسب وسائل الإعلام المتخصصة في السينما. ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص العاملين في الفيلم الذين خضعوا للاستجواب.

كما حُكم على المخرج البارز سعيد روستايي ومنتج فيلمه "برادران للا" ("إخوة ليلى") بالسجن ستة أشهر لعرضه هذا العمل (الممنوع عرضه في إيران) في مهرجان كان السينمائي في العام 2022.

وأُفرج في مطلع عام 2023 عن نجمة الفيلم ترانه عليدوستي بعد سجنها نحو ثلاثة أسابيع بسبب دعمها لحركة الاحتجاج التي اندلعت في إيران بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر/أيلول الماضي على إثر توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق بتهمة عدم احترام قواعد اللباس الصارمة في إيران.