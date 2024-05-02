الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
طهران تحقق مع طاقم فيلم إيراني مشارك في مهرجان كان
طهران تحقق مع طاقم فيلم إيراني مشارك في مهرجان كان
A-
A+

طهران تحقق مع طاقم فيلم إيراني مشارك في مهرجان كان

منوعات

2024-05-02 | 00:57
طهران تحقق مع طاقم فيلم إيراني مشارك في مهرجان كان
العودة الى الأعلى
Aljadeed
طهران تحقق مع طاقم فيلم إيراني مشارك في مهرجان كان

استدعت السلطات الإيرانية أفراد طاقم وممثلي فيلم إيراني من المقرر عرضه في المسابقة الرئيسية في مهرجان كان السينمائي في مايو/أيار المقبل لاستجوابهم، على ما أفاد وكيل الدفاع عنهم.

وكتب المحامي باباك باكنيا على منصة "إكس" أن العاملين في فيلمThe Seed of the Sacred Fig أي "بذرة التين المقدس" للمخرج الشهير محمد رسولوف  تعرضوا لضغوط لسحبه من المهرجان بينما تم منع الممثلين من مغادرة إيران".

وكان رسولوف الذي فاز بجائزة "الدب الذهبي" في مهرجان برلين السينمائي عام 2020 عن فيلمه المناهض لعقوبة الإعدام "لا وجود للشيطان" اعتُقل في يوليو/حزيران 2022.

في حين أُطلق سراحه في أواخر عام 2023 بعدما هدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في سبتمبر/أيلول 2022.

وكتب باكنيا عبر "إكس" أن بعض أفراد الطاقم "استُجوِبوا" هذا الأسبوع والأسبوع الفائت، فيما استُجوِب الممثلون المشاركون في الفيلم أيضاً ومُنِعوا من مغادرة البلاد

وأضاف "بعد ساعات عدة من الاستجواب، طُلب منهم أن يقولوا للمخرج أن يسحب الفيلم من مهرجان كان".

وأفاد أن من غير الواضح ما إذا كان سيُسمح لرسول آف بمغادرة إيران لحضور المهرجان.

ولا يزال موضوع الفيلم والممثلون الذين شاركوا فيه طي الكتمان، بحسب وسائل الإعلام المتخصصة في السينما. ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص العاملين في الفيلم الذين خضعوا للاستجواب.

كما حُكم على المخرج البارز سعيد روستايي ومنتج فيلمه "برادران للا" ("إخوة ليلى") بالسجن ستة أشهر لعرضه هذا العمل (الممنوع عرضه في إيران) في مهرجان كان السينمائي في العام 2022.

وأُفرج في مطلع عام 2023 عن نجمة الفيلم ترانه عليدوستي بعد سجنها نحو ثلاثة أسابيع بسبب دعمها لحركة الاحتجاج التي اندلعت في إيران بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر/أيلول الماضي على إثر  توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق بتهمة عدم احترام قواعد اللباس الصارمة في إيران.

اقرأ ايضا في منوعات

خسرت ابنها بلقاح أسترازينيكا..أم تروي القصة!
Play
07:12

خسرت ابنها بلقاح أسترازينيكا..أم تروي القصة!

بعد إقرار شركة أسترازينيكا لأول مرة، مساء يوم الاثنين الماضي بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارًا جانبية نادرة، بدأت قصص ومآس تخرج إلى العلن عن أشخاص كانوا ضحايا العقار خلال فترة الجائحة.

07:12

خسرت ابنها بلقاح أسترازينيكا..أم تروي القصة!

بعد إقرار شركة أسترازينيكا لأول مرة، مساء يوم الاثنين الماضي بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارًا جانبية نادرة، بدأت قصص ومآس تخرج إلى العلن عن أشخاص كانوا ضحايا العقار خلال فترة الجائحة.

"بحثاً عن كنز".. توقيف 6 سوريين خلال حفرهم خندقاً في بعلبك
Play
05:01

"بحثاً عن كنز".. توقيف 6 سوريين خلال حفرهم خندقاً في بعلبك

"بحثاً عن كنز".. توقيف 6 سوريين خلال حفرهم خندقاً في بعلبك

05:01

"بحثاً عن كنز".. توقيف 6 سوريين خلال حفرهم خندقاً في بعلبك

"بحثاً عن كنز".. توقيف 6 سوريين خلال حفرهم خندقاً في بعلبك

"انخفاض في درجات الحرارة"... إليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة
Play
03:26

"انخفاض في درجات الحرارة"... إليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، وتكون الرياح ناشطة فتشتد شمالًا لتصل الى 65 كلم/س.

03:26

"انخفاض في درجات الحرارة"... إليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، وتكون الرياح ناشطة فتشتد شمالًا لتصل الى 65 كلم/س.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024