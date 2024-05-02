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&quot;انخفاض في درجات الحرارة&quot;... إليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة
"انخفاض في درجات الحرارة"... إليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة
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"انخفاض في درجات الحرارة"... إليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة

منوعات

2024-05-02 | 03:26
"انخفاض في درجات الحرارة"... إليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة
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Aljadeed
"انخفاض في درجات الحرارة"... إليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، وتكون الرياح ناشطة فتشتد شمالًا لتصل الى 65 كلم/س.

ويسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط طقس ربيعي مستقر حتى يوم الاحد، تتأثر بعدها المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا غرب تركيا ويقترب تدريجيا فيؤدي الى انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة مع برق ورعد، ويستمر تأثيره حتى مساء الإثنين حيث ينحسر تدريجيا ويعود الطقس ربيعيا مع عودة الحرارة الى الارتفاع.

معدل درجات الحرارة  لشهر أيار في بيروت بين 18 و 27، في طرابلس بين 17 و 26، وفي زحلة بين 13 و27 درجة.
أما الطقس المتوقع في لبنان خلال الأيام القادمة:
 الخميس:  غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ويتوقع هطول امطار خفيفة محلية في المناطق الشمالية صباحا كما تنشط الرياح في الفترة المسائية.

 الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، وتكون الرياح ناشطة فتشتد شمالا لتصل الى 65 كلم/س .

 السبت:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، وتبقى الرياح ناشطة لتصل الى 65 كلم/س أحيانا في المناطق الشمالية. 

الأحد: غائم جزئيا يتحول تدريجيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض في درجات الحرارة، تبقى الرياح ناشطة وتصبح الاجواء مهيأة لأمطار متفرقة بدءًا من الظهر، تشتد غزارتها ليلًا مع برق ورعد واحتمال تساقط الثلوج فجر الاثنين بدءًا من ارتفاع 2200 متر .

-الحرارة على الساحل من 20 الى 25 درجة، فوق الجبال من 13 الى 15 درجة، في الداخل من 12 الى 24 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية - غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15و 40 كم/س.
-الانقشاع: متوسط إجمالا يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:   22 درجة.
الضغط الجوي:   758 ملم زئبق
ساعة شروق الشمس:   5,49
-ساعة غروب الشمس: 19,22

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