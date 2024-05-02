بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"... الشرطة الكويتية توقف حليمة بولند

وفي السياق قالت صحيفة "المجلس الكويتية" ان المباحث الجنائية "ألقت القبض على الإعلامية حليمة بولند واحالتها للسجن المركزي تنفيذاً للحكم القضائي بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية التحريض على الفسق والفجور".

مباحث تنفيذ الأحكام ينتهون من اجراءات إيداع الإعلامية حليمة بولند في السجن المركزي بعدما ألقوا القبض عليها في منطقة العدان. https://t.co/d0df6zhBR9 pic.twitter.com/FdbtCA6vYi