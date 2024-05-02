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بتهمة &quot;التحريض على الفسق والفجور&quot;... الشرطة الكويتية توقف حليمة بولند
بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"... الشرطة الكويتية توقف حليمة بولند
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بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"... الشرطة الكويتية توقف حليمة بولند

منوعات

2024-05-02 | 13:10
بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"... الشرطة الكويتية توقف حليمة بولند
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Aljadeed
بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"... الشرطة الكويتية توقف حليمة بولند

القت الشرطة الكويتية اليوم القبض على المذيعة ومقدمة البرامج المشهورة حليمة بولند بعد صدور حكم بحبسها سنتين، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وفق ما افادت وسائل اعلام كويتية .

 
 

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قضت بحبس حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وتعود قضية حليمة بولند إلى تسريب محادثات ومقاطع فيديو خاصة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلها تواجه المحاكمة بعد هذه التسريبات.

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