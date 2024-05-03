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بالصورة - ظاهرة نادرة للشمس .. تومض باللون الأخضر لبضع ثوان
بالصورة - ظاهرة نادرة للشمس .. تومض باللون الأخضر لبضع ثوان
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بالصورة - ظاهرة نادرة للشمس .. تومض باللون الأخضر لبضع ثوان

منوعات

2024-05-03 | 02:40
بالصورة - ظاهرة نادرة للشمس .. تومض باللون الأخضر لبضع ثوان
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Aljadeed
بالصورة - ظاهرة نادرة للشمس .. تومض باللون الأخضر لبضع ثوان

التقط رجل بكاميرته مشهدا فريدا للشمس ظهرت فيه وهي تومض باللون الأخضر بعد لحظات من غروبها.

فقد نشر كريغ هايسليب  وهو باحث مساعد في جامعة ولاية أوريغون الاميركية،  عبر حسابه على "إنستغرام" ما التقطته كاميرته في باندون بولاية أوريغون قبل بضعة أيام.

وكان الرجل على بعد 15 ميلا فقط (24 كم) غرب خليج كوس عندما تمكن من التقاط صور لهذا الوهم البصري النادر.

ويعد الوميض الأخضر مثالا على ظاهرة بصرية تحدث أحيانا في وقت قريب من غروب الشمس أو شروقها، ولا تستمر لأكثر من ثانيتين.

ويحدث الوميض عندما يتسبب الغلاف الجوي للأرض في انفصال الضوء عن الشمس أو انكساره.

 
 

وعندما يمر ضوء الشمس، الذي يبدو أبيضا نقيا، عبر الموشور، ينكسر الضوء ويخلق وميضا مذهلا يمكن رؤيته بالعين البشرية.

ومع ذلك، فإن الومضات تحدث فقط عند درجات حرارة معينة عندما يصبح الهواء على ارتفاعات عالية أكثر دفئا، ما يعني أنه من المرجح أن يتم رصد الوميض فوق الماء وليس الأرض.

وينتج اللون الأخضر عن طريق انكسار الضوء في الغلاف الجوي، ما يجعل الأجسام القريبة من الأفق تظهر في السماء أعلى قليلا مما هي عليه في الواقع.

ويكون الانكسار أقوى بالنسبة للضوء الأزرق والأخضر منه بالنسبة للضوء الأصفر والأحمر، ما يؤدي إلى لون مزرق أو مخضر على الجانب العلوي من الشمس.

يستمر الوميض لمدة ثانيتين تقريبا ومن النادر جدا رؤيته، اذ يوضح جو راو، من موقع Space.com، أنه كان "مراقبا متحمسا للسماء لأكثر من نصف قرن"، ولكن على الرغم من بحثه عن الهالة الخضراء في العديد من المناسبات المختلفة، إلا أنه لم يرصدها إلا مرتين فقط.

وبالنسبة لأولئك الذين يأملون في إلقاء نظرة على الوميض الأخضر، يمكن أن تساعدهم بعض النصائح والحيل التي يقدمها راو.

وبشكل عام، يقول راو إن الوميض يظهر على الساحل أكثر منه على الأرض، لذا فإن الوصول إلى مستوى أفق منخفض سيزيد من فرص رصده.

وسيساعد الطقس البارد وغياب الصبغات الحمراء في السماء، حيث تشير التقارير إلى أن هذا الوهم البصري يحدث عندما يبدو الأفق وكأنه يحتوي على وهج أبيض أو أصفر ساطع.

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