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&quot;زي&quot;.. حمار وحشي &quot;يشغل&quot; الولايات المتحدة
"زي".. حمار وحشي "يشغل" الولايات المتحدة
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"زي".. حمار وحشي "يشغل" الولايات المتحدة

منوعات

2024-05-04 | 01:50
"زي".. حمار وحشي "يشغل" الولايات المتحدة
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Aljadeed
"زي".. حمار وحشي "يشغل" الولايات المتحدة

اثار هروب حمار وحشي خلال نقله إلى حديقة حيوانات في الولايات المتحدة الاميركية اهتمام الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي .

فقد انشغل الناشطون بقضية الحمار الوحشي الذي يحمل اسم "زي" ولا يزال البحث جاريا عنه غربي البلاد.

وقد كان "زي" واحدا من 4 حيوانات هربت من مقطورة على جانب طريق في ولاية واشنطن يوم الاحد الفائت ، وكانت المالكة كريستين كيلتغن تأخذ الحيوانات إلى مونتانا عندما توقفت على جانب الطريق، وفي اللحظة التي فتحت فيها المقطورة هربت الحمير الوحشية الأربعة، وكلها إناث.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن كيلتغن قولها: "أول ما فكرت فيه هو إبعاده الحيوانات عن الطريق. ثم تبين لي أنني أحتاج إلى مساعدة".

وتلقت كيلتغن مساعدة من مصارع ثيران ومدربي خيول، لكنهم لم يتمكنوا من استعادة سوى 3 حيوانات، فيما هرب "زي" وقفز فوق السياج متجها إلى بعض الغابات قرب نورث بيند.

وأشار عمال مراقبة الحيوانات المحليون إلى أن عددا من السكان رأوا الحمار الوحشي، والتقطت كاميرات المراقبة صورا له وهو يبدو بصحة جيدة، وطلب العمال من أي شخص يرصدها أن يتواصل معهم.

وقالوا: "يطلب من السكان عدم الاقتراب من الحمار الوحشي أو محاولة الإمساك به".

وتم إغلاق مسار للمشي الطويل في الطبيعة في المنطقة، نظرا لكونه "منطقة يرتادها الحمار الوحشي"، وفق ما أوضحت السلطات على منصات التواصل الاجتماعي.

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