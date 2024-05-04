حالة صحية "غامضة" تصيب عشرات الركاب في رحلة جوية

أصيب عشرات الركاب في إحدى رحلات الطيران من موريشيوس إلى فرانكفورت الألمانية بالغثيان والإقياء في منتصف الرحلة بين الوجهتين.

وفي التفاصيل بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، فقد أبلغ 70 راكبا على متن رحلة شركة طيران "كوندور" عن معاناتهم من الغثيان والإقياء في منتصف الرحلة التي كانت متجهة إلى مدينة فرانكفورت.

وكان في استقبال الطائرة بعد هبوطها في المدينة الألمانية فريق كبير من أطباء الطوارئ .

وأكد متحدث باسم شركة الطيران الألمانية الحادث لصحيفة "بيلد"، مضيفا أن طاقم الرحلة لم يتأثر بالمرض، فيما لم تؤكد شركة الطيران سبب المرض المفاجئ، لكنها أشارت إلى أن الطعام على متن الطائرة قد تم إعداده في موريشيوس.

واشارت الشركة الى انها قد فتحت تحقيقا في الحادثة للوصول إلى السبب الحقيقي، واستخلاص التدابير الممكنة منه.