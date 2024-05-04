الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كندا تشدد قيود إستيراد الماشية الأميركية.. ما السبب؟
كندا تشدد قيود إستيراد الماشية الأميركية.. ما السبب؟
A-
A+

كندا تشدد قيود إستيراد الماشية الأميركية.. ما السبب؟

منوعات

2024-05-04 | 05:39
كندا تشدد قيود إستيراد الماشية الأميركية.. ما السبب؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
كندا تشدد قيود إستيراد الماشية الأميركية.. ما السبب؟

قالت الوكالة الكندية لفحص الأغذية في بيان، الجمعة، إنها شددت قيود الاستيراد على الماشية الأميركية بسبب مخاوف من فيروس إنفلونزا الطيور.

وأدت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى (إتش.بي.إيه.آي) بين قطيع من الماشية المنتجة للألبان في 25 آذار، وحالة الإصابة البشرية الثانية خلال عامين في الأول من نيسان، إلى زيادة المخاوف في الولايات المتحدة من انتشار الفيروس بين الحيوانات والبشر.
وقال البيان إن وكالة فحص الأغذية عززت شروط استيراد الماشية المنتجة للألبان من الولايات المتحدة اعتبارا من 29 نيسان.
وذكرت الوكالة أن شروط استيراد الماشية من الولايات المتحدة تشمل الآن تقديم نتائج سلبية لاختبار (إتش.بي.إيه.آي) للماشية المنتجة للألبان وفحص الحليب على مستوى البيع بالتجزئة بحثا عن أي آثار للسلالة (إتش.بي.إيه.آي)، وكذلك فحص طوعي للأبقار التي لا تظهر عليها علامات الإصابة بالفيروس.
ومنذ عام 2022، أصابت إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة أكثر من 90 مليون دجاجة وأكثر من 9000 طائر بري و34 قطيعا من الماشية المنتجة للألبان، بالإضافة إلى شخص واحد في ولاية تكساس كان يتعامل عن قرب مع ماشية مصابة وشخص آخر كان يتعامل مع الدواجن.

اقرأ ايضا في منوعات

شاهد - شاب يقتحم حشداً مؤيداً للفلسطينيين ويلقى "نصيبه"
Play
07:10

شاهد - شاب يقتحم حشداً مؤيداً للفلسطينيين ويلقى "نصيبه"

شاب يقتحم حشداً مؤيداً للفلسطينيين ويلقى "نصيبه"

07:10

شاهد - شاب يقتحم حشداً مؤيداً للفلسطينيين ويلقى "نصيبه"

شاب يقتحم حشداً مؤيداً للفلسطينيين ويلقى "نصيبه"

قضية "كنز بعلبك" تابع.. توقيف مشتبه بعلاقته بأعمال حفر الخندق
Play
04:37

قضية "كنز بعلبك" تابع.. توقيف مشتبه بعلاقته بأعمال حفر الخندق


قضية كنز بعلبك تابع.. توقيف مشتبه بعلاقته بأعمال حفر الخندق

04:37

قضية "كنز بعلبك" تابع.. توقيف مشتبه بعلاقته بأعمال حفر الخندق


قضية كنز بعلبك تابع.. توقيف مشتبه بعلاقته بأعمال حفر الخندق

حالة صحية "غامضة" تصيب عشرات الركاب في رحلة جوية
Play
02:09

حالة صحية "غامضة" تصيب عشرات الركاب في رحلة جوية

أبلغ 70 راكبا على متن الرحلة عن معاناتهم من الغثيان والإقياء في منتصف الرحلة

02:09

حالة صحية "غامضة" تصيب عشرات الركاب في رحلة جوية

أبلغ 70 راكبا على متن الرحلة عن معاناتهم من الغثيان والإقياء في منتصف الرحلة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024