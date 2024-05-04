بالفيديو - إنقاذ كلب سقط في قناة الريّ الرئيسية لسدّ الزرارية

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeed.news)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeed.news)
أعلنت السلطات الأميركية وفاة رجل، بعد أن اصطدمت سيارة كان يقودها ببوابة البيت الأبيض مساء السبت.
يتأثر لبنان تدريجياً اليوم بمنخفض جوي مصدره تركيا، هذا المنخفض يحمل معه الامطار التي تكون غزيرة احياناً خصوصاً ساحلا وفي المحيط بين بعد ظهر اليوم وقبل ظهر الغد (تشكل سيول محلية) مع انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال تساقط حبات البرد وثلوج على الجبال العالية ٢١٠٠ متر وما فوق. يستقر الطقس قبل ظهر الثلاثاء ولعدة ايام مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.
تواصل النيابة العامة المصرية تحقيقاتها بشأن واقعة قتل "طفل شبرا الخيمة" الذي أنهى حياته قهوجي بعدما إستدرجه إلى شقة مستأجرة في منطقة عزبة عثمان، ونزع أعضاءه البشرية وصور جريمته "فيديو كول" أثناء تواصله مع شاب "صبي" من أصل مصري يقيم في الكويت، مقابل حصوله على 5 ملايين جنيه مصري.