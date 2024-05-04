بالفيديو - إنقاذ كلب سقط في قناة الريّ الرئيسية لسدّ الزرارية

يتأثر لبنان تدريجياً اليوم بمنخفض جوي مصدره تركيا، هذا المنخفض يحمل معه الامطار التي تكون غزيرة احياناً خصوصاً ساحلا وفي المحيط بين بعد ظهر اليوم وقبل ظهر الغد (تشكل سيول محلية) مع انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال تساقط حبات البرد وثلوج على الجبال العالية ٢١٠٠ متر وما فوق. يستقر الطقس قبل ظهر الثلاثاء ولعدة ايام مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.