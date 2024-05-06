"محظوظة للغاية".. حصلت على مليوني دولار خلال أسابيع

فازت امرأة من ولاية ماساتشوستس الأميركية بالجائزة الكبرى في اليانصيب والبالغة مليون دولار، للمرة الثانية خلال 10 أسابيع.

وكشفت إدارة يانصيب ولاية ماساتشوستس عن هوية الفائزة، وتدعى كريستين ويلسون، من بلدة أتلبورو، مضيفة أنه من المقرر أن يحصل المتجر الذي اشترت منه ويلسون تذكرة اليانصيب على مكافأة، قدرها 10 آلاف دولار.

يذكر أن ويلسون كانت حصدت جائزة المليون دولار الأولى في فبراير 2024، من تذكرة يانصيب فورية بقيمة 50 دولاراً، وفق ما اشارت "سكاي نيوز" البريطانية.

غير أنه لم يمضِ سوى 10 أسابيع، حتى فازت بجائزة مليون دولار جديدة بعد شراء تذكرة يانصيب بقيمة 10 دولارات.

وفي المرتين، اختارت استلام جائزتها دفعة واحدة بقيمة 650 ألف دولار (قبل الضرائب)، بدلاً من استلامها على شكل دفعات متعددة.

وعند الفوز بالجائزة الأولى، قالت ويلسون إنها "ستخصص جزءاً من المبلغ لشراء سيارة جديدة"، بينما أوضحت أنها تخطط لادخار مبلغ الجائزة الثانية.