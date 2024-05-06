"ورق عنب مطلي بالذهب".. بالفيديو - مطعم يقدم وجبة طعام بسعر خيالي ؟!

نشر أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعيّ صوراً ومقطع فيديو لوجبة ورق عنب مطليّة بالذّهب، وقال إنها تعودُ لمطعمٍ كويتيّ.
وقال الناشط معلقاً خلال عرض الفيديو : "النهارده هحكيلكم عن تجربتي مع ألذ ورق عنب بالكويت، ورق العنب مغلف بالذهب وسعر الكيلو 2000 دينار، بس بدون مبالغة الطعم خيالي، وفي منه حامض وسبايسي، ولذيذ ويسوى كل فلس ".
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A post shared by Hannan Aljehairan (@mamoshka1960)
A post shared by Hannan Aljehairan (@mamoshka1960)
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