كيف يمكن أن تكون سعيداً في عملك؟

في عالم العمل اليوم، تعتبر السعادة والارتياح في المكتب من الأمور الأساسية لأداء العمل بشكل جيد.

ووفق خبراء تطوير الذات فإن اهتمام الموظف بالشعور بالسعادة في العمل، يفوق اهتمامه بالجانب المادي أو المكافآت، وهذا يعني فهم مصادر السعادة التي قد لا تكون واضحة لنا في أغلب الأحيان.



1- أن يضع الفرد في اعتباره تناول الأطعمة الصحية، مثل الفواكه والخضروات، حيث أثبتت الأبحاث أن ذلك يمكن أن يزيد من مستويات السعادة والرفاهية.



2- أن يحدد الفرد أهدافا واضحة لنفسه في العمل، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأمد، لأن وجود هدف واضح يمكن أن يزيد من مشاعر الإنجاز والسعادة.



3- هذه الخطوات أيضا أن لا يجعل الموظف المال هو الأولوية الرئيسية في حياته المهنية، بل يركز على النمو الشخصي والتقدم الذي يحققه في مجاله.



ونصح الخبراء أيضا الأفراد بأن يحاولون الابتسام في العمل رغم الظروف الصعبة، لأن الابتسامة يمكن أن تساعد في التخفيف من التوتر وزيادة مستويات السعادة.

