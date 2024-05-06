الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
دراسة غريبة حول تأثير المشروبات الغازية في الجسم... ماذا كشفت؟
دراسة غريبة حول تأثير المشروبات الغازية في الجسم... ماذا كشفت؟
A-
A+

دراسة غريبة حول تأثير المشروبات الغازية في الجسم... ماذا كشفت؟

منوعات

2024-05-06 | 16:50
دراسة غريبة حول تأثير المشروبات الغازية في الجسم... ماذا كشفت؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
دراسة غريبة حول تأثير المشروبات الغازية في الجسم... ماذا كشفت؟

كشفت دراسة جديدة أن تناول المشروبات الغازية قبل سنّ الثانية قد يسبب زيادة في الوزن في العشرينيات من العمر، في حين أن الأطفال الذين يشربون عصير الفاكهة يميلون إلى اتباع نظام غذائي صحي في المستقبل.

ودرس باحثون في جامعة "سوانسي" البريطانية حالة 14 ألف طفل بريطاني منذ الولادة وحتى البلوغ، ويُعتقد أن هذا الرقم هو الأضخم من نوعه على الإطلاق.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية الإكلينيكية، أن الأطفال الذين تناولوا المشروبات الغازية أو عصائر الفاكهة المحلاّة بالسكر قبل سن الثانية اكتسبوا وزناً أكبر عندما كانوا في سنّ الـ 24، في حين أن الأطفال الذين شربوا عصير الفاكهة في سنّ مبكرة يميلون إلى اتباع نظام غذائي صحي في وقت لاحق من الحياة.

ولوحظ أيضاً أن الأطفال في سنّ الثالثة الذين احتسوا المشروبات الغازية يستهلكون المزيد من السعرات الحرارية والدهون والبروتين والسكر، ولكن لديهم كمية أقل من الألياف، في حين أن أولئك الذين تناولوا عصير التفاح النقي يستهلكون كميات أقل من الدهون والسكر، ولكن كميات أكبر من الألياف.

وكشفت الدراسة أن هناك صلة بين مشروبات الأطفال والخيارات الغذائية المختلفة، حيث تناول الأطفال الذين شربوا عصير التفاح الطبيعي، المزيد من الأسماك والفواكه والخضروات الورقية الخضراء والسلطة، مقارنةً بالأطفال الذين تناولوا المشروبات الغازية، بحيث تناولوا المزيد من البرغر والنقانق والبيتزا والبطاطا المقلية واللحوم والشوكولاتة والحلويات.

وفي هذا السياق، قال الباحث الرئيسي في الدراسة البروفسور ديفيد بنتون: "النظام الغذائي المبكر يؤسّس لنمط غذائي يؤثر طوال الحياة، في ما إذا كان الوزن يزداد أم لا، وبالتالي فإن التحدي الأهم هو التأكد من أن الطفل يكتسب عادة غذائية جيدة".

اقرأ ايضا في منوعات

"هزات أرضية قوية" في هذا التاريخ.. الهولندي بتوقع جديد!
Play
03:01

"هزات أرضية قوية" في هذا التاريخ.. الهولندي بتوقع جديد!

تنبأ راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس بحدوث هزات أرضية قوية في الأيام المقبلة، نتيجة للاقتران القمري وتأثير عطارد والزهرة مع أورانوس، متوقعًا وقوعها ما بين 7 و10 آيار، قد تصل قوتها إلى 6 درجات."

03:01

"هزات أرضية قوية" في هذا التاريخ.. الهولندي بتوقع جديد!

تنبأ راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس بحدوث هزات أرضية قوية في الأيام المقبلة، نتيجة للاقتران القمري وتأثير عطارد والزهرة مع أورانوس، متوقعًا وقوعها ما بين 7 و10 آيار، قد تصل قوتها إلى 6 درجات."

"العبء العاطفي"... أسبابه وعلاجه
Play
16:40

"العبء العاطفي"... أسبابه وعلاجه

بات ينتشر في الفترة الأخيرة مصطلح العبء العاطفي، والذي يُطلق عليه أيضاً اسم "الأمتعة العاطفية" (Emotional Baggage)، وهو يعني المشاكل العاطفية والضغوطات ومشاعر الألم التي تنتاب الأشخاص، ولا تتم معالجتها فتتراكم وتؤثر سلباً في نفسيتهم.

16:40

"العبء العاطفي"... أسبابه وعلاجه

بات ينتشر في الفترة الأخيرة مصطلح العبء العاطفي، والذي يُطلق عليه أيضاً اسم "الأمتعة العاطفية" (Emotional Baggage)، وهو يعني المشاكل العاطفية والضغوطات ومشاعر الألم التي تنتاب الأشخاص، ولا تتم معالجتها فتتراكم وتؤثر سلباً في نفسيتهم.

بالفيديو: مدينة برازيلية تغرق تحت مياه الفيضان
Play
16:14

بالفيديو: مدينة برازيلية تغرق تحت مياه الفيضان

أظهرت مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مدينة بورتو أليجري البرازيلية وقد غمرتها المياه بسبب الفيضانات التي شهدتها البلاد جراء الأمطار الغزيرة.

16:14

بالفيديو: مدينة برازيلية تغرق تحت مياه الفيضان

أظهرت مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مدينة بورتو أليجري البرازيلية وقد غمرتها المياه بسبب الفيضانات التي شهدتها البلاد جراء الأمطار الغزيرة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024