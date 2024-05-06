دراسة غريبة حول تأثير المشروبات الغازية في الجسم... ماذا كشفت؟

ودرس باحثون في جامعة "سوانسي" البريطانية حالة 14 ألف طفل بريطاني منذ الولادة وحتى البلوغ، ويُعتقد أن هذا الرقم هو الأضخم من نوعه على الإطلاق.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية الإكلينيكية، أن الأطفال الذين تناولوا المشروبات الغازية أو عصائر الفاكهة المحلاّة بالسكر قبل سن الثانية اكتسبوا وزناً أكبر عندما كانوا في سنّ الـ 24، في حين أن الأطفال الذين شربوا عصير الفاكهة في سنّ مبكرة يميلون إلى اتباع نظام غذائي صحي في وقت لاحق من الحياة.

ولوحظ أيضاً أن الأطفال في سنّ الثالثة الذين احتسوا المشروبات الغازية يستهلكون المزيد من السعرات الحرارية والدهون والبروتين والسكر، ولكن لديهم كمية أقل من الألياف، في حين أن أولئك الذين تناولوا عصير التفاح النقي يستهلكون كميات أقل من الدهون والسكر، ولكن كميات أكبر من الألياف.

وكشفت الدراسة أن هناك صلة بين مشروبات الأطفال والخيارات الغذائية المختلفة، حيث تناول الأطفال الذين شربوا عصير التفاح الطبيعي، المزيد من الأسماك والفواكه والخضروات الورقية الخضراء والسلطة، مقارنةً بالأطفال الذين تناولوا المشروبات الغازية، بحيث تناولوا المزيد من البرغر والنقانق والبيتزا والبطاطا المقلية واللحوم والشوكولاتة والحلويات.

وفي هذا السياق، قال الباحث الرئيسي في الدراسة البروفسور ديفيد بنتون: "النظام الغذائي المبكر يؤسّس لنمط غذائي يؤثر طوال الحياة، في ما إذا كان الوزن يزداد أم لا، وبالتالي فإن التحدي الأهم هو التأكد من أن الطفل يكتسب عادة غذائية جيدة".