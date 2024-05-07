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خطوات تساعدك على التخلص من الوزن الزائد بدون مجهود
خطوات تساعدك على التخلص من الوزن الزائد بدون مجهود
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خطوات تساعدك على التخلص من الوزن الزائد بدون مجهود

منوعات

2024-05-07 | 15:40
خطوات تساعدك على التخلص من الوزن الزائد بدون مجهود
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Aljadeed
خطوات تساعدك على التخلص من الوزن الزائد بدون مجهود

إن اكتساب بضعة كيلوغرامات إضافية هو أمر طبيعي بسبب تناول الحلويات والوجبات الشهية خلال فترة الأعياد. وللتخلص من هذا الوزن قبل الإجازة الصيفية من دون الشعور بالتعب والجوع، يقدّم لكم خبراء التغذية هذه النصائح العملية المفيدة:

-شرب الماء: يساعد شرب السوائل على إنقاص الوزن. إذا شربت كمية كافية من الماء، فإن المعدة تمتلئ وتشعر بجوع أقل. لذلك يُنصح بشرب كوب كبير من الماء قبل الوجبة مباشرةً، للشعور بالشبع بسرعة أكبر. كما أن شرب الماء يزيد من استهلاك السعرات الحرارية.

-المضغ الجيد: تبدأ عملية الهضم في الفم بمضغ الطعام جيداً. لذلك يُنصح بإعطاء الوقت الكافي لمضغ الطعام جيداً، فذلك يؤدي إلى تناول كمية أقل منه، لأنه بعد نحو 15 دقيقة يبدأ الشعور بالشبع.

-النوم الكافي: وجد الباحثون أن قلّة النوم تولّد الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة أو الدهنية. لهذا السبب، فإن قلّة النوم يمكن أن تقلل بشكل دائم من نجاح عملية خسارة الوزن. علماً أن مقدار النوم الذي يحتاج إليه الفرد يختلف من شخص لآخر، غير أن معظم الناس يكفيهم النوم من 7 إلى 8 ساعات يومياً.

- وجبات خفيفة صحية: يُعد تناول الوجبات الخفيفة باستمرار، خاصة التي تحوي سعرات حرارية عالية كالحلويات والشوكولاتة، عاملاً أساسياً لاكتساب الوزن الزائد. لذلك، يُنصح باستخدام البدائل الصحية واللذيذة، مثل المكسّرات النيئة، أو الفاكهة أو الخضار، أو كوب صغير من اللبن الرائب.

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