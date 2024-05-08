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بعد التضخم.. &quot;أزمة الكباب&quot; على طاولة الحكومة الألمانية
بعد التضخم.. "أزمة الكباب" على طاولة الحكومة الألمانية
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بعد التضخم.. "أزمة الكباب" على طاولة الحكومة الألمانية

منوعات

2024-05-08 | 03:07
بعد التضخم.. "أزمة الكباب" على طاولة الحكومة الألمانية
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Aljadeed
بعد التضخم.. "أزمة الكباب" على طاولة الحكومة الألمانية

"هل على الحكومة دعم الكباب؟".. هذا هو السؤال الذي يطرح حاليا في ألمانيا، في الوقت الذي يتخوف به الناس من أن سعر الطبق قد يتجاوز 10 يورو.

فقد اقترح حزب اليسار الألماني استخدام أموال الدولة لتحديد سعر الكباب عند 4.90 يورو للطبق، و2.50 يورو كسعر خاص بالشباب.
ويبلغ متوسط سعر وجبة الخبز المسطح بالكباب، وهي واحدة من "الأطباق الوطنية" في ألمانيا، حاليا نحو 7.9 يورو، وهو رقم يقول حزب اليسار إنه يرتفع مع استمرار التضخم.
وأصبح سعر الكباب بمثابة موضوع الساعة في السياسة الألمانية، حيث أشار المستشار أولاف شولتس إلى أنه يُسأل عنه أينما ذهب.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لحزب اليسار كاثي جبل لصحيفة "بيلد": "عندما يطالب الشباب: أولاف، اجعل الكباب أرخص، فهذه ليست مزحة على الإنترنت، لكنها صرخة جادة للمساعدة"، مضيفة: "على الدولة أن تتدخل".
وأبرزت السياسية الألمانية أن الإيجارات وتكاليف الكهرباء لمتاجر الكباب ترتفع، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
وتشير تقارير إلى أنه يتم تناول 1.3 مليار وجبة كباب في ألمانيا كل عام.

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