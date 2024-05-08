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أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كورونا عالمياً.. ما السبب؟
أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كورونا عالمياً.. ما السبب؟
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أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كورونا عالمياً.. ما السبب؟

منوعات

2024-05-08 | 05:07
أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كورونا عالمياً.. ما السبب؟
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Aljadeed
أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كورونا عالمياً.. ما السبب؟

قالت شركة أسترازينيكا أمس الثلاثاء إنها بدأت سحب لقاحها المضاد لكوفيد-19 من جميع أنحاء العالم بسبب "فائض اللقاحات المحدثة المتاحة" منذ تفشي الجائحة.

وذكرت الشركة أيضا أنها ستشرع في سحب تراخيص تسويق اللقاح فاكسيفريا داخل أوروبا.
وأضافت: "مع تطوير لقاحات متعددة ومتغيرة لكوفيد-19 منذ ذلك الحين، هناك فائض في اللقاحات المحدثة المتاحة"، مشيرة إلى أن هذا أدى إلى انخفاض الطلب على فاكسيفريا، الذي لم تعد تصنعه أو توفره.
ووفقا لتقارير إعلامية، أقرت شركة الأدوية البريطانية السويدية في وقت سابق في وثائق محكمة بأن اللقاح يسبب آثارا جانبية مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.
وقدمت الشركة طلب سحب اللقاح في الخامس من آذار ودخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، بحسب صحيفة تليغراف التي كانت أول من نشر عن هذه التطورات.
وبدأت أسترازينيكا المدرجة في لندن التحول إلى لقاحات أخرى وأدوية علاج السمنة من خلال عدة صفقات العام الماضي بعد تباطؤ النمو مع انخفاض مبيعات علاجات كوفيد-19.
 

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