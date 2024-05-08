بالصورة - من هو الشخص الذي خالف بوتين البروتوكول ليصافحه في حفل تنصيبه؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من مراسم تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية رئاسية خامسة خالف فيه بروتوكول حفل تنصيبه.

ويظهر الفيديو قيام الرئيس الروسي بالتوقف ومصافحة رجل من بين الحضور بالإضافة إلى امرأة كانا يقفان على يمين ويسار مسار بوتين بمسار مراسم التنصيب في الكرملين، وكانت قد عقّبت وسائل إعلام روسية تديرها الدولة بأن الرجل الذي صافحه بوتين هو طبيب الأطفال ليونيد روشال، وفقا لما نشرته وسائل إعلام روسية.



من هو ليونيد روشال؟



وليونيد روشال هو طبيب أطفال شهير في موسكو، وخبير في منظمة الصحة العالمية، ورئيس الصندوق الخيري لإغاثة الأطفال في الكوارث والحروب، وعضو في المفوضية الرئاسية لحقوق الإنسان.

ويدير روشال قسم الجراحة والطوارئ وصدمات الأطفال في معهد البحوث العلمية الخاصة بالأطفال في موسكو منذ عام 1981.







