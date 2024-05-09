بمئات آلاف الدولارات.. منديل "ميسي" للبيع!

بدأت المزايدة، على منديل كتب عليه نادي برشلونة تعهدا بالتعاقد مع ليونيل ميسي، البالغ حينها 13 عاما، قبل أن يصبح أحد عظماء كرة القدم لتصل العروض المبكرة إلى ما يقرب من 300 ألف دولار.