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تخلّص من أفراد عائلته ثم أقدم على الانتحار.. والداخلية العراقية توضح!
تخلّص من أفراد عائلته ثم أقدم على الانتحار.. والداخلية العراقية توضح!
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تخلّص من أفراد عائلته ثم أقدم على الانتحار.. والداخلية العراقية توضح!

منوعات

2024-05-09 | 06:35
تخلّص من أفراد عائلته ثم أقدم على الانتحار.. والداخلية العراقية توضح!
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Aljadeed
تخلّص من أفراد عائلته ثم أقدم على الانتحار.. والداخلية العراقية توضح!

كشفت الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، تفاصيل جريمة مروعة تمثلت بقتل أب عائلته بالكامل في محافظة البصرة.

وأفادت الداخلية العراقية، بإقدام أب على قتل عائلته بالكامل وبعدها قام بالانتحار في البصرة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان قوله إنه "في حادث جنائي مؤسف، أقدم أب على قتل عائلته بالكامل المكونة من 12 فردا بواسطة بندقية وبعدها قام بالانتحار في منطقة دور الموظفين بقضاء شط العرب في محافظة البصرة".

وأضاف البيان: "تشير المعلومة الأولية أن هذه الحادث جاء نتيجة أمور مالية".

واختتم البيان بالقول: "حضرت قيادة شرطة محافظة البصرة إلى محل الحادث وفتحت تحقيقا موسعا".

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