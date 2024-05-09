الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
في السعودية ... عقوبة بحق من يُضبط دون &quot;تصريح الحج&quot;
في السعودية ... عقوبة بحق من يُضبط دون "تصريح الحج"
A-
A+

في السعودية ... عقوبة بحق من يُضبط دون "تصريح الحج"

منوعات

2024-05-09 | 10:31
في السعودية ... عقوبة بحق من يُضبط دون "تصريح الحج"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
في السعودية ... عقوبة بحق من يُضبط دون "تصريح الحج"

أعلنت وزارة الداخلية السعودية "تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم من دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، وذلك اعتبارًا من 25/ 11/ 1445 هـ حتى 14/ 12/ 1445هـ الموافق 02/ 06/ 2024 م حتى 20/ 06/ 2024م."

وأكدت الوزارة "تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة (10,000) ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج من دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي، ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة، وفقًا للمدد المحددة نظامًا."
كما شددت الداخلية السعودية على أنه "سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها 10000 ريال في حال تكرار المخالفة"، مشيرا إلى "أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة".
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 50000 ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.

اقرأ ايضا في منوعات

فيديو يفضح معلمة .. صفعت طفلاً من ذوي الإحتياجات الخاصة
Play
11:51

فيديو يفضح معلمة .. صفعت طفلاً من ذوي الإحتياجات الخاصة

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو يظهر اعتداء إحدى المعلمات على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مركز خاص تابع للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة إربد شمالي البلاد.

11:51

فيديو يفضح معلمة .. صفعت طفلاً من ذوي الإحتياجات الخاصة

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو يظهر اعتداء إحدى المعلمات على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مركز خاص تابع للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة إربد شمالي البلاد.

دراسة تكشف دور الزنك في تقليل مدة الإصابة بالإنفلونزا... ماذا في التفاصيل؟
06:50

دراسة تكشف دور الزنك في تقليل مدة الإصابة بالإنفلونزا... ماذا في التفاصيل؟

أشارت دراسة جديدة إلى دور الزنك الهام جدا في تقليل مدة الإصابة بفيروس الإنفلونزا لمدة قد تصل إلى يومين.

06:50

دراسة تكشف دور الزنك في تقليل مدة الإصابة بالإنفلونزا... ماذا في التفاصيل؟

أشارت دراسة جديدة إلى دور الزنك الهام جدا في تقليل مدة الإصابة بفيروس الإنفلونزا لمدة قد تصل إلى يومين.

تخلّص من أفراد عائلته ثم أقدم على الانتحار.. والداخلية العراقية توضح!
Play
06:35

تخلّص من أفراد عائلته ثم أقدم على الانتحار.. والداخلية العراقية توضح!

كشفت الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، تفاصيل جريمة مروعة تمثلت بقتل أب عائلته بالكامل في محافظة البصرة.

06:35

تخلّص من أفراد عائلته ثم أقدم على الانتحار.. والداخلية العراقية توضح!

كشفت الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، تفاصيل جريمة مروعة تمثلت بقتل أب عائلته بالكامل في محافظة البصرة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024