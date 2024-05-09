فيديو يفضح معلمة .. صفعت طفلاً من ذوي الإحتياجات الخاصة

فقد نشر المركز الفيديو أمس عن طريق الخطأ عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يحذفه حيث أظهر تعنيف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد فشله في لفظ أحد الحروف ونزول اللعاب من فمه، الأمر الذي أغضب المعلمة فصفعته على الفور.

صدمة في الشارع الأردني.. إحالة معلمة إلى القضاء بعد انتشار مقطع مصور وهي تعنف لفظيا وجسديا طفلا من ذوي الإعاقة في مركز تربية خاصة بمحافظة #إربد ووزارة التربية تعلق #الأردن #البطل_محمد #ذوو_الإعاقة #هنا_المملكة pic.twitter.com/zAu3XuimwJ — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 9, 2024

وفي السياق علق الناطق باسم وزارة التربية والتعليم في الأردن أحمد مساعفة، على الحادثة وقال إن الوزارة اتخذت إجراءات تربوية بحق المعلمة، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سيتخذ إجراءات قانونية بحقها.

وأضاف مساعفة، لـ "العربية.نت" أن المركز الذي تعمل به المعلمة هو مركز خاص، مؤكداً تشكيل فريق للتحقيق من قبل أقسام في مديرية تربية إربد، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات تربوية من ضمنها وقف الدعم المالي المخصص لشراء الخدمات للمركز.

وشدد على أن هذه التصرفات "فردية وغير مقبولة بتاتا لوزارة التربية والتعليم ولا تمثل سياسة الوزارة في أهمية اتباع أساليب تربوية محددة في التعامل مع الطلبة".

بدوره أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي أن العاملين في إدارة حماية الأسرة باشروا منذ أمس التحقيقات في فيديو جرى تداوله عبر مواقع للتواصل الاجتماعي ظهرت خلاله إحدى المعلِّمات في مركز خاص للمعاقين تقوم بالاعتداء بالضّرب والإيذاء النفسي بحق أحد الأطفال المُعاقين.

وقال إنه جرى من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تحديد هوية الطفل واستدعاؤه وولي أمره لقسم حماية الأسرة، فيما جرى استدعاء كلٍّ من المعلّمة ومديرة المركز واحيلت القضيّة للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

بدوره أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة أن الأجهزة الأمنية استدعت المعتدية إلى حماية الأسرة للتحقيق معها واتخاذ الإجراء القانوني.

واشار الى أن الطفل الذي تعرض للتعنيف يبلغ من العمر نحو 14 عاما، ويعاني من إعاقة ذهنية، وان والده مقيم في إحدى دول الخليج، موضحاً أن جدة الطفل ستتقدم بشكوى للجهات المختصة للمباشرة بالإجراءات القانونية.