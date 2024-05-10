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بالفيديو - أجبره والده على الركض بسبب وزنه الزائد.. وفارق الحياة!
بالفيديو - أجبره والده على الركض بسبب وزنه الزائد.. وفارق الحياة!
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بالفيديو - أجبره والده على الركض بسبب وزنه الزائد.. وفارق الحياة!

منوعات

2024-05-10 | 07:35
بالفيديو - أجبره والده على الركض بسبب وزنه الزائد.. وفارق الحياة!
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Aljadeed
بالفيديو - أجبره والده على الركض بسبب وزنه الزائد.. وفارق الحياة!

بدأت السلطات الأميركية محاكمة أب متهم بالتسبب في قتل ابنه البالغ من العمر 6 سنوات بعد أن أجبره على الركض على جهاز المشي لأنه كان "سمينا جدا".

https://www.instagram.com/reel/C6d8HRuL4jT/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f40a517b-1d1a-4f21-a87e-82f0c86f164b
 
ويحاكم كريستوفر غريغور البالغ من العمر 31 عاما بتهمة التسبب في قتل ابنه كوري ميتشولو بولاية نيوجيرسي في العام 2021.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم عرضه أثناء المحاكمة في المحكمة العليا ببلدة أوشن سيتي في مقاطعة ورسستر بولاية ميريلاند على الساحل الشرقي للولايات المتحدة غريغور وهو يجبر ابنه ميتشولو على الركض على جهاز المشي بعد أن سقط مرات عدة بسبب السرعة المفرطة لآلة التمرين.

وشوهد غريغور وابنه في 20 آذار 2021 وهما يدخلان مركز "أتلانتيك هايتس كلوب هاوس" للياقة البدنية، حيث وقف الصبي على الفور على جهاز المشي وبدأ الجري.

ووقع الطفل فقام والده برفعه ووضعه مرة أخرى على جهاز المشي، مما أجبر ساقي الطفل على الثني للخلف، فيما بدا أن الأب قد ثبت أسنانه في رأس كوري.

ثم يعود الصبي، لكنه يسقط مرة أخرى ويستمر في النضال من أجل البقاء على الجهاز، مما دفع الأب في النهاية إلى تقليل السرعة والانحدار.

وقبل أيام من وفاة كوري أبلغت والدته برينا ميتشولو عن إصابات ابنها إلى قسم حماية الطفل والديمومة في نيوجيرسي وطلبت موعدا مع الطبيب، وخلال الموعد ورد أن كوري قال إن والده جعله يركض على جهاز المشي لأنه كان "سمينا جدا".

وفي اليوم التالي تم نقل كوري إلى المستشفى بعد أن ظهرت عليه أعراض مثل التعثر وتداخل الكلام والغثيان وضيق التنفس.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإنقاذه فإن الطفل الصغير أصيب بنوبة صرع أثناء التصوير المقطعي، ولم يتمكن الطاقم الطبي من إنعاشه.

وكشف التشريح الأولي للجثة أن سبب وفاة كوري هو إصابات حادة مع كدمات في القلب والكبد والتهاب حاد وتسمم الدم.

وفي أيلول 2021 قرر الطبيب الشرعي الدكتور توماس أندرو أن وفاة كوري كانت جريمة قتل، لأنه عانى من سوء المعاملة المزمنة بما في ذلك إصابات حادة في صدره وبطنه مع تمزق في قلبه وكدمة رئوية يسرى وتمزق وكدمة في كبده.

وحسب القانون الأميركي وفي حالة إدانته بتهمة القتل العمد، يواجه الأب غريغور عقوبة السجن مدى الحياة.

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