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طيّار يؤخر رحلة جوية لشراء &quot;بيتزا&quot;!
طيّار يؤخر رحلة جوية لشراء "بيتزا"!
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طيّار يؤخر رحلة جوية لشراء "بيتزا"!

منوعات

2024-05-11 | 02:49
طيّار يؤخر رحلة جوية لشراء "بيتزا"!
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طيّار يؤخر رحلة جوية لشراء "بيتزا"!

قال الطيار متوجها لركاب الطائرة: "لم أتمكن من إطعام الطاقم بالسندويتشات الرديئة الموجودة في الطائرة لذلك طلبنا بيتزا"

في حادثة غير مسبوقة ومثيرة للذهول اعترف طيار بأنه أخر رحلة جوية بريطانية كانت متوجهة من لشبونة إلى مانشستر بسبب طلب "بيتزا".

وفي هذا السياق أظهر مقطع فيديو أن طائرة "إيزي جيت" كانت مكتملة العدد وجاهزة للانطلاق يوم الأحد الماضي لكنها تأخرت ما دفع الطيار للتحدث إلى الركاب عبر جهاز الاتصال الداخلي قائلاً إنه قرر تأخير الرحلة حتى يتمكن من طلب "بيتزا" لطاقمه بدلاً من ساندويتشات الطائرة السيئة.

 
وقال الكابتن "لم أتمكن من إطعام الطاقم بالسندويتشات الرديئة الموجودة في الطائرة لذلك طلبنا بيتزا وتأخرت الرحلة بسبب ذلك، شكراً لصبركم"، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقد شوهد الطيار بعد ذلك وهو يعود إلى المقصورة، بينما استقبل الركاب الخبر بالصدمة وسمعوا وهم يثرثرون غير مصدقين للشرح المقدم لهم.

من جانبه، كشف راكب قام بتصوير الفيديو للصحيفة البريطانية أنهم "تأخروا على متن رحلة طيران easyJet من لشبونة إلى مانشستر لأن الطائرة لم يكن بها طعام ساخن".

وقال الراكب "من الواضح أن السندويتشات لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، لذلك كان لدينا تأخير لمدة ساعة أخرى على متن الطائرة بينما ذهب هذا الطيار لإحضار الطعام الساخن".

كما تابع "لم يتمكنوا من تحمل رحلة مدتها ساعتين و50 دقيقة بتناول السندويتشات المتوفرة!".

وبين أن الركاب اضطروا للانتظار داخل الطائرة لأكثر من ساعة، وخلال هذه الفترة لم يتمكنوا من الحصول على أي طعام لأنفسهم أو استخدام المراحيض على متن الطائرة، ولم يتم تقديم المرطبات لهم.

وأفاد الراكب أن الرحلة هبطت في مانشستر متأخرة ساعتين و50 دقيقة، لكنها تأخرت 4 ساعات و29 دقيقة عن موعد وصول الحجز الأصلي.

وقال "لم أكن لأقوم بالرحلة لو علمت أن الوصول كان سيتأخر أكثر من 3 ساعات في وقت الحجز كنت سأبحث عن رحلة بديلة".

في المقابل، قال متحدث باسم شركة "إيزي جيت": "نأسف لتأخير هذه الرحلة من لشبونة إلى مانشستر بسبب عدم توفر الطعام الكافي على متن الطائرة للطاقم".

كما قال "نحن مطالبون بالتأكد من أن طاقمنا لديه ما يكفي من المؤن على متن الطائرة للعمل بأمان".

فيما أظهرت صورة منفصلة علبة بيتزا موضوعا على رف في المنطقة المخصصة لطاقم الطائرة.

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