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تساقط أمطار وإنخفاض بدرجات الحرارة.. ماذا يُخبئ لنا الطقس؟
تساقط أمطار وإنخفاض بدرجات الحرارة.. ماذا يُخبئ لنا الطقس؟
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تساقط أمطار وإنخفاض بدرجات الحرارة.. ماذا يُخبئ لنا الطقس؟

منوعات

2024-05-11 | 05:37
تساقط أمطار وإنخفاض بدرجات الحرارة.. ماذا يُخبئ لنا الطقس؟
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Aljadeed
تساقط أمطار وإنخفاض بدرجات الحرارة.. ماذا يُخبئ لنا الطقس؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد غائما اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية كما تبقى الرياح ناشطة وتتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا مع احتمال تساقط حبات البرد وحدوث عواصف رعدية.

وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: أجواء سديمية مع طقس متقلب  يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا  يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية مع أمطار خفيفة متفرقة وموحلة تشتد بدءا من صباح الاحد مع احتمال تساقط حبات البرد وحدوث برق ورعد ويستمر تأثيره حتى صباح الثلاثاء حيث يستقرالطقس تدريجا مع عودة درجات الحرارة للارتفاع . ملاحظة: معدل درجات الحرارة  لشهرايار في بيروت بين 18 و 27، في طرابلس بين 17 26، وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.
- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم، غائم جزئيا الى غائم مع غبار في الاجواء وضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ حيث تعود الى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة مع احتمال نشوء خلايا ركامية منفردة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية . الأحد: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية كما تبقى الرياح ناشطة وتتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا مع احتمال تساقط حبات البرد وحدوث عواصف رعدية. الإثنين: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل كما تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة ابتداءا من ارتفاع 2500 متر وما فوق فجر الاثنين وتبقى الرياح ناشطة فتصل في المناطق الشمالية لحدود ال 60كم/س .
الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال واحتمال تساقط أمطار خفيفة صباحا في المناطق الشمالية .
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 27 درجة، فوق الجبال من 18 الى 25 درجة، في الداخل من 19 الى 28 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10و 35 كم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والغبار.
- الرطوبة النسبية على الساحل:بين % 60و % 90.
- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 22 درجة.
- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق .
- ساعة شروق الشمس:  05,40 ساعة غروب الشمس: 19,29.

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