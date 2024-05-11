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إضطراب كبير بخدمات &quot;ستارلينك&quot; الفضائية.. ما السبب؟
إضطراب كبير بخدمات "ستارلينك" الفضائية.. ما السبب؟
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إضطراب كبير بخدمات "ستارلينك" الفضائية.. ما السبب؟

منوعات

2024-05-11 | 06:48
إضطراب كبير بخدمات "ستارلينك" الفضائية.. ما السبب؟
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Aljadeed
إضطراب كبير بخدمات "ستارلينك" الفضائية.. ما السبب؟

حذرت شركة "ستارلينك" الأميركية، مزود خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والتابعة لشركة الملياردير إيلون ماسك "سبيس إكس"، السبت، من "اضطراب في الخدمة" بسبب تعرض كوكب الأرض لأكبر عاصفة جيومغناطيسية منذ عقدين نتيجة النشاط الشمسي.

وتمتلك ستارليك نحو 60 بالمئة من نحو 7500 قمر صناعي تدور حول الأرض، والشركة لاعب مهيمن في مجال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
وقال ماسك في منشور على منصة "إكس" في وقت سابق إن الأقمار الصناعية الخاصة بشركة ستارلينك تعاني من ضغط كبير بسبب عاصفة شمسية جيومغناطيسية، لكنها صامدة حتى الآن.
وقالت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي إن العاصفة هي الأكبر من نوعها منذ  تشرين الأول 2003 ومن المرجح أن تستمر اليوم وغدا مما يشكل مخاطر على خدمات منها أنظمة الملاحة وشبكات الكهرباء والملاحة عبر الأقمار الصناعية.
وتستخدم الآلاف من أقمار ستارلينك الصناعية الموجودة في مدار أرضي منخفض وصلات ليزر بين الأقمار الصناعية لتمرير البيانات بين بعضها البعض في الفضاء بسرعة الضوء، مما يسمح للشبكة بتوفير تغطية الإنترنت حول العالم.

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