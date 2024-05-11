المكسرات وكثرة تناولها.. خطر صحيّ متخفٍ!

1. زيادة الوزن

قد يتسبب تناول كميات كبيرة من المكسرات في زيادة الوزن، إذ تعد المكسرات بأنواعها غنية بالسعرات الحرارية، لذا فإن تناولها بانتظام وبإفراط قد يؤدي لاكتساب وزن زائد.

لكن يجب التنويه إلى وجود جدل قائم حول هذا النوع من أضرار المكسرات المحتملة، إذ أظهرت إحدى الدراسات أن تناول المكسرات قد يخفض من فرص الإصابة بالسمنة، وقد يعزى السبب في ذلك لاحتواء المكسرات على نسبة عالية من الألياف الغذائية والتي قد تساعد على تعزيز الشعور بالشبع.

كما يُعتقد بعض الخبراء أن تناول المكسرات على مدى فترات طويلة قد يساعد على منع زيادة الوزن.

2. حساسية المكسرات

من الممكن أن يتسبب تناول أنواع مختلفة من المكسرات بظهور رد فعل تحسسي لدى بعض الأشخاص، في ما يعرف بحساسية المكسرات.

تعد حساسية المكسرات أحد أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعًا، وتظهر عادة عند تناول نوع واحد أو أكثر من أنواع المكسرات المختلفة، مثل: اللوز، والجوز، والفستق الحلبي، والكاجو، والبندق.

3. اضطرابات وأمراض الجهاز الهضمي

أحد أضرار المكسرات المحتملة هو قدرتها على تحفيز الإصابة ببعض الاضطرابات والمشكلات الصحية المتنوعة في الجهاز الهضمي، مثل:

زيادة حدة القرحة الهضمية سوءًا: إذ تحتوي المكسرات بأنواعها على نسب عالية من الألياف الغذائية والتي قد تتسبب في تحفيز تهيج القرحة الهضمية.

رفع فرص الإصابة بالإمساك؛ إذ قد يتسبب الإفراط في تناول بعض أنواع المكسرات، مثل اللوز في رفع فرص الإصابة بالإمساك، لا سيما إذا ما لم يتناول الشخص كمية كافية من الماء مع المكسرات.

رفع فرص الإصابة بالعديد من الاضطرابات الهضمية الأخرى، مثل: النفخة والغازات، وتشنج المعدة، والإسهال.

4. أمراض القلب والشرايين

قد يتسبب تناول المكسرات بإلحاق الضرر بجهاز الدوران في بعض الأحيان، ويعزى ذلك للأسباب الآتية