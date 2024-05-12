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دراسة: السجائر الإلكترونية بنكهات.. خطرٌ فوري!
دراسة: السجائر الإلكترونية بنكهات.. خطرٌ فوري!
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دراسة: السجائر الإلكترونية بنكهات.. خطرٌ فوري!

منوعات

2024-05-12 | 03:00
دراسة: السجائر الإلكترونية بنكهات.. خطرٌ فوري!
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Aljadeed
دراسة: السجائر الإلكترونية بنكهات.. خطرٌ فوري!

شفت دراسة جديدة أن السجائر الإلكترونية ذات النكهات، قد تنتج أكثر من 100 مادة كيميائية سامة، تسبب ضررا فوريا عند استنشاقها.

وتشير الدراسة الصادرة في أيرلندا، والتي نُشرت في مجلة "Nature" العلمية، أن منتجات التبخير (Vaping) تعمل عن طريق تسخين المواد الكيميائية بدرجات حرارة عالية، لتشكل رذاذا يتم استنشاقه بعد ذلك.

واستخدمت الدراسة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتحديد كيف تتحول المواد الكيميائية الموجودة في 180 نكهة من السجائر الإلكترونية، وتاثيرها على جسم الإنسان عند تسخينها.

وتقول الدراسة إن المواد الكيميائية المستخدمة في السوائل الإلكترونية، تكون مستمدة من المواد الغذائية ومستحضرات التجميل، ما يعني أنها ليست مطورة خصيصا للتبخير، إذ يتم تصنيع الخلطات بشكل شائع باستخدام "الغلسرين النباتي"، وفقا لوزارة الصحة في كندا

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