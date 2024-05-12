بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!

عاجل
مارك ضو لـ وهلق شو: السفير السعودي يتكلم عن خيار ثالث وآلية للوصول إلى هذا الخيار وهم مع اي صيغة تسمح بالتلاقي والوصول إلى جلسة في مجلس النواب وانتخاب رئيس
مارك ضو لـ وهلق شو: السفير السعودي يتكلم عن خيار ثالث وآلية للوصول إلى هذا الخيار وهم مع اي صيغة تسمح بالتلاقي والوصول إلى جلسة في مجلس النواب وانتخاب رئيس
أستاذ العلاقات الدولية خطار أبو دياب لـ وهلق شو: ما لم يكون هنالك هدنة في غزة لن يكون هنالك وقفاً لإطلاق النار في لبنان ولا حل دون إرادة سياسية
أستاذ العلاقات الدولية خطار أبو دياب لـ وهلق شو: ما لم يكون هنالك هدنة في غزة لن يكون هنالك وقفاً لإطلاق النار في لبنان ولا حل دون إرادة سياسية
النائب جيمي جبور لـ وهلق شو: لا ينفع الجدل اللبناني حول لبنانية مزارع شبعا إنما الموقف اللبناني يجب أن يطالب بانسحاب إسرائيل منها
النائب جيمي جبور لـ وهلق شو: لا ينفع الجدل اللبناني حول لبنانية مزارع شبعا إنما الموقف اللبناني يجب أن يطالب بانسحاب إسرائيل منها
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
20 o
AlJadeedTv
البقاع
14 o
AlJadeedTv
الجنوب
20 o
AlJadeedTv
الشمال
20 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
20 o
AlJadeedTv
كسروان
20 o
AlJadeedTv
متن
20 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!
بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!
A-
A+

بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!

منوعات

2024-05-12 | 09:50
بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!

تتمتع القهوة الطازجة بفوائد متعددة إلى كونها مشروبا صباحيا يعزز النشاط والطاقة، بل هناك استخدامات أخرى ذكية ومدهشة يمكن أن تقدمها القهوة المطحونة، وفق الخبراء.

وإبقاء القهوة المطحونة في وعاء بأحد أركان المطبخ له فوائد متعددة، وفق ما ورد في تقرير نشره موقع House Digest.

التخلص من الرائحة الكريهة
فقد اكتشف العلماء في كلية مدينة نيويورك أن النيتروجين الذي يفوح من الكافيين يمكنه التخلص من رائحة نفايات الصرف الصحي الخام، لذلك يمكن أن يساعد في التخلص من بعض الروائح الكريهة الكامنة في المطابخ.

ويمكن وضع بضع ملاعق من القهوة المطحونة في وعاء مفتوح داخل الثلاجة للمساعدة على الحفاظ على رائحة جيدة بداخلها أيضاً. ويساعد صنع أكياس شبكية دقيقة في استخدام القهوة المطحونة الطازجة أو بقايا فنجان الصباح بسهولة لوضعها في الأماكن المرغوب في إزالة الروائح الكريهة منها.

كما يمكن أيضاً توزيع أكياس تفل القهوة في أي مكان من مخزن المؤن إلى خزائن وأدراج المطبخ، بالإضافة إلى المناطق الأخرى من المنزل.

وتعمل القهوة المطحونة كمعطر هواء أيضاً بشكل جيد في الأماكن الأخرى ذات الرائحة الكريهة. على سبيل المثال، يمكن وضع بضع ملاعق من القهوة المطحونة في الحمام كمزيل طبيعي للرائحة. وبصرف النظر عن النيتروجين، فإن البن المطحون له خصائص أخرى تجعله عنصرا أساسيا منزليا مفيدا.

مُنظف ممتاز
كما تعتبر عامل تنظيف ممتازًا، حيث بفضل قوامها الرملي ومحتواها الحمضي، يمكن استخدام القهوة المطحونة لتنظيف الأواني والمقالي المتسخة.

ويساعد فرك أواني الطهي بالماء وصابون الأطباق وبضعة ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة على التخلص من الشحوم والقطع اللزجة. بل يمكن تنظيف الحوض والأسطح باستخدام تفل القهوة، شريطة تجنب الطاولات الرخامية المسامية، أو أي مكان معرض للبقع أو الخدوش.

كذلك تعتبر مفيدة أيضاً عند تنظيف شبكات الفرن وشواية الموقد، حيث لن يكون هناك حاجة إلى مواد كيمياوية قاسية لتنظيف الشبكات وإزالة الشحوم منها.

ويمكن ببساطة غمرها في محلول من الماء الدافئ وتفل القهوة لمدة ساعة ثم فركها باستخدام إسفنجة. وللحصول على مقشر طبيعي إضافي يمكن إضافة حفنة من القهوة المطحونة إلى الإسفنجة للوصول إلى مزيد من النقاء واللمعان.

طارد للبعوض والنمل
ومن المثير للدهشة أن تفل القهوة يمكن توظيفه للتخلص من الآفات في المطبخ إذ يكره البعوض والنمل والدبابير والبراغيث رائحة القهوة، لذا فإن وعاء القهوة ذات الرائحة الطيبة من شأنه أن يساعد في إبعاد الحشرات من المطبخ أو الردهات أو الفناء الخارجي للمنزل.

اقرأ ايضا في منوعات

بالفيديو - حمم بركانية "باردة" تضرب جزيرة سومطرة وتقتل العشرات
11:52

بالفيديو - حمم بركانية "باردة" تضرب جزيرة سومطرة وتقتل العشرات

ضربت حمم بركانية باردة جزيرة سومطرة الإندونيسية ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً على الأقل، وفقاً لمسؤولين.

11:52

بالفيديو - حمم بركانية "باردة" تضرب جزيرة سومطرة وتقتل العشرات

ضربت حمم بركانية باردة جزيرة سومطرة الإندونيسية ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً على الأقل، وفقاً لمسؤولين.

دراسة: السجائر الإلكترونية بنكهات.. خطرٌ فوري!
Play
03:00

دراسة: السجائر الإلكترونية بنكهات.. خطرٌ فوري!

شفت دراسة جديدة أن السجائر الإلكترونية ذات النكهات، قد تنتج أكثر من 100 مادة كيميائية سامة، تسبب ضررا فوريا عند استنشاقها.

03:00

دراسة: السجائر الإلكترونية بنكهات.. خطرٌ فوري!

شفت دراسة جديدة أن السجائر الإلكترونية ذات النكهات، قد تنتج أكثر من 100 مادة كيميائية سامة، تسبب ضررا فوريا عند استنشاقها.

المكسرات وكثرة تناولها.. خطر صحيّ متخفٍ!
Play
2024-05-11

المكسرات وكثرة تناولها.. خطر صحيّ متخفٍ!

في هذا النص، إليك قائمة بأبرز الأضرار المحتملة للأنواع المختلفة من المكسرات:

2024-05-11

المكسرات وكثرة تناولها.. خطر صحيّ متخفٍ!

في هذا النص، إليك قائمة بأبرز الأضرار المحتملة للأنواع المختلفة من المكسرات:

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024