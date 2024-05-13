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وفاة أول متلقٍ لكلية خنزير بعد شهرين من الجراحة
وفاة أول متلقٍ لكلية خنزير بعد شهرين من الجراحة
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وفاة أول متلقٍ لكلية خنزير بعد شهرين من الجراحة

منوعات

2024-05-13 | 01:58
وفاة أول متلقٍ لكلية خنزير بعد شهرين من الجراحة
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Aljadeed
وفاة أول متلقٍ لكلية خنزير بعد شهرين من الجراحة

توفي أول متلقٍ لكلية خنزير معدلة جينياً بعد شهرين من إجرائه الجراحة، وقال المستشفى إنه لا يوجد أي مؤشرات على أن الوفاة حدثت نتيجة زرع العضو الجديد.

وكان سليمان أول شخص حي يتلقى كلية خنزير، حيث تلقى ريتشارد (ريك) سليمان كلية الخنزير في مستشفى ماساشوستس العام في آذار الماضي وكان يبلغ من العمر 62 عاماً، ورأى الجراحون أن الكلية الجديدة التي تلقاها يمكن أن تستمر في العمل لمدة سنتين على الأقل، لكن تلقت أسرته والمستشفى الذي أجرى به عملية الزرع، يوم السبت، تأكيداً بوفاته.
ويذكر أنه تمت زراعة كلية خنزير سابقاً في مريض متوفى دماغياً على سبيل التجربة. وخضع مريضان آخران، وفقاً لصحيفة "الغارديان"، لزراعة قلب من خنزير لكنهما توفيا بعد عدة أشهر أيضاً.
وسبق لسليمان أن خضع لعملية زرع كلية في عام 2018، لكنه عاد لغسيل الكلى بعدما أظهرت التحاليل علامات على فشل الكلية الجديدة، وبعدما ساءت حالته الصحية نصحه الأطباء بزرع كلية من خنزير ومعدلة جينيا.
وأعربت أسرة سليمان عن شكرها للأطباء على جهودهم، قائلين إن عملية زرع عضو من حيوان منحت أسرة ريك 7 أسابيع إضافية معه، وأن ذكراه ستظل في قلوبهم.
 

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