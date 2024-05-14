"حاول تهريب 1500 عقرب وعنكبوت"... تركيا تعتقل أميركيا

وذكرت وسائل إعلام أن لورينزو برينديني، خبير العناكب في المتحف الذي يقع مقره في نيويورك، احتجزته الشرطة في مطار إسطنبول أثناء محاولته تهريب حوالي 1500 عينة خارج البلاد.

وأوردت وكالة أنباء الأناضول أن برينديني اعتقل بتهمة محاولته تهريب أنواع موجودة في تركيا.

وفي تعليقات عبر البريد الإلكتروني لوكالة الأسوشيتد برس، قال برينديني إنه مثل أمام القاضي وتم إطلاق سراحه دون توجيه اتهامات إليه.

وأظهر مقطع مصور نشرته وكالة أنباء "ديميرورين"، الضباط وهم يفتشون حقائب اليد ويزيلون الأكياس البلاستيكية التي يبدو أنها مليئة بالعناكب والعقارب الميتة.

وقال برينديني إن الشرطة تجاهلت التصاريح التي حصل عليها من الحكومة التركية لإجراء أبحاثه بالتعاون مع علماء أتراك.

وأضاف: "تجاهلت الشرطة ذلك تماما واعتمدت على شهادة (خبير) لديه تضارب في المصالح مع المتعاونين معي، وأبحاثه العلمية موضع شك كبير".

وتابع: "لقد انتهكت الشرطة الإجراءات القانونية الواجبة تماما ويبدو أنهم يرغبون في إدانتي في محكمة الرأي العام".

ويُدرج الموقع الإلكتروني للمتحف برينديني باعتباره أمينا لمجموعات العناكب والعقارب والحريش (كثيرات الأرجل) والديدان، ويقول إن أبحاثه في مجال العناكب والعقارب أخذته إلى أكثر من 30 دولة.