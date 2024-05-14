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&quot;الحيتان القاتلة&quot; تغرق يختاً في مضيق جبل طارق
"الحيتان القاتلة" تغرق يختاً في مضيق جبل طارق
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"الحيتان القاتلة" تغرق يختاً في مضيق جبل طارق

منوعات

2024-05-14 | 11:41
"الحيتان القاتلة" تغرق يختاً في مضيق جبل طارق
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Aljadeed
"الحيتان القاتلة" تغرق يختاً في مضيق جبل طارق

اعلنت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية أن عددا غير معروف من الحيتان القاتلة أغرق يختا في مضيق جبل طارق، وفق ما اشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله أن اليخت "ألبوران كوغناك"، الذي يبلغ طوله 15 مترا وكان يحمل شخصين، واجه الحيتان المفترسة، والمعروفة أيضا بوصف "الحيتان القاتلة"، في حدود الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد.

وأفاد الراكبان بأنهما شعرا بضربات مفاجئة على هيكل القارب، قبل أن تبدأ المياه في التسرب إلى الداخل، وبعد تنبيه خدمات الإنقاذ، نقلتهما ناقلة نفط قريبة إلى جبل طارق. تُرِك اليخت هناك إلى أن غرق لوحده.

ويعد ما حصل أحدث مثال على حوادث الحيتان القاتلة المتكررة في مضيق جبل طارق، الذي يفصل أوروبا عن إفريقيا.

وبحسب الإحصائيات المتوفرة، فإنه جرى التبليغ عن 700 حادث مماثل منذ ايار 2020.

ويقول الخبراء إنهم غير متأكدين من أسباب هذا السلوك، لكن النظريات المحتملة تشير إلى أنه مظهر من مظاهر مرح الحيتان المفترسة.

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