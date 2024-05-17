الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رقائق من البطاطا الحارة تقتل مراهقاً أميركياً
رقائق من البطاطا الحارة تقتل مراهقاً أميركياً
A-
A+

رقائق من البطاطا الحارة تقتل مراهقاً أميركياً

منوعات

2024-05-17 | 04:46
رقائق من البطاطا الحارة تقتل مراهقاً أميركياً
العودة الى الأعلى
Aljadeed
رقائق من البطاطا الحارة تقتل مراهقاً أميركياً

أظهر تشريح لجثة مراهق أميركي، يبلغ من العمر 14 عاما، أنه توفي جراء تناوله رقاقة بطاطا حارة جداً في إطار تحدٍّ مثير للجدل كان يشارك فيه.

وأصيب هاريس وولوبا، المقيم في ماساتشوستس شمال شرقي البلاد، بـ"سكتة قلبية إزاء تناول مادة غذائية تحتوي على كمية كبيرة من مادة الكابسيسين"، بحسب تقرير التشريح الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الخميس.

والكابسيسين هو عنصر نشط في الفلفل الحار يسبب إحساساً حارقاً لمَن يتناوله.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ المراهق توفي في الأول من سبتمبر/أيلول 2023، بعد تجربة "تحدي رقاقة البطاطا الواحدة"، وهو تحد مثير للجدل يتمثل في تناول هذه الشريحة التي تحتوي على كمية كبيرة من التوابل من دون شرب الماء لأطول فترة ممكنة.

ويحتوي المنتج المعني على فلفل كارولاينا ريبر، وهو أقوى نوع من الفلفل في العالم بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتُباع رقاقة البطاطا داخل كيس موضوع في علبة على شكل نعش ومزيّنة بجمجمة.

وسحبت الشركة المصنعة لهذه الرقائق المنتج من الأسواق بعد وفاة هاريس.

وأوضح تقرير تشريح الجثة أنّ الشاب كان يعاني مرضا في القلب والأوعية الدموية، ما قد يكون عاملا في وفاته.

وتطرّقت وسائل إعلام محلية إلى حالات لمراهقين آخرين مرضوا أو دخلوا المستشفى بعد تناول هذه الرقائق، وتحديدا في كاليفورنيا ومينيسوتا.

اقرأ ايضا في منوعات

لحظات الغضب القصيرة تؤذي القلب.. دراسة تكشف!
Play
2024-05-16

لحظات الغضب القصيرة تؤذي القلب.. دراسة تكشف!

رغم أن كثيراً منا لا يعيرها اهتمام يذكر، إلا أن دراسة علمية جديدة خلصت إلى أن فترات الغضب القصيرة الناجمة عن إثارة الذكريات يمكن أن تؤثر سلبًا على قدرة الأوعية الدموية على الاسترخاء، ما يمكن أن يؤدي إلى التعرض لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفقًا لما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية American Heart Association.

2024-05-16

لحظات الغضب القصيرة تؤذي القلب.. دراسة تكشف!

رغم أن كثيراً منا لا يعيرها اهتمام يذكر، إلا أن دراسة علمية جديدة خلصت إلى أن فترات الغضب القصيرة الناجمة عن إثارة الذكريات يمكن أن تؤثر سلبًا على قدرة الأوعية الدموية على الاسترخاء، ما يمكن أن يؤدي إلى التعرض لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفقًا لما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية American Heart Association.

فيديو.. بلينكن يعزف الجيتار في كييف!!
Play
2024-05-15

فيديو.. بلينكن يعزف الجيتار في كييف!!

​التقط وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، جيتارًا أحمر اللون في حانة بكييف حاملاً رسالة دعم لأوكرانيا، وذلك في وقت تواصل فيه القوات الروسية السيطرة على مزيد من البلدات شرقي البلاد.

2024-05-15

فيديو.. بلينكن يعزف الجيتار في كييف!!

​التقط وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، جيتارًا أحمر اللون في حانة بكييف حاملاً رسالة دعم لأوكرانيا، وذلك في وقت تواصل فيه القوات الروسية السيطرة على مزيد من البلدات شرقي البلاد.

بعد 28 عاماً من اختفائه.. بالفيديو - العثور على شاب في منزل جاره
Play
2024-05-15

بعد 28 عاماً من اختفائه.. بالفيديو - العثور على شاب في منزل جاره

عثرت اجهزة الأمن الجزائرية على شخص اختفى قبل 26 عاما، بعد أن ظل "محتجزا" طيلة هذه المدة في إصطبل شخص يقطن قرب بيت عائلته، دون ان يتمكن من الهرب، بحسب بيان للنيابة العامة الثلاثاء.

2024-05-15

بعد 28 عاماً من اختفائه.. بالفيديو - العثور على شاب في منزل جاره

عثرت اجهزة الأمن الجزائرية على شخص اختفى قبل 26 عاما، بعد أن ظل "محتجزا" طيلة هذه المدة في إصطبل شخص يقطن قرب بيت عائلته، دون ان يتمكن من الهرب، بحسب بيان للنيابة العامة الثلاثاء.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024