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بيع &quot;منديل ميسي&quot; في مزاد علني!
بيع "منديل ميسي" في مزاد علني!
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بيع "منديل ميسي" في مزاد علني!

منوعات

2024-05-17 | 15:03
بيع "منديل ميسي" في مزاد علني!
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Aljadeed
بيع "منديل ميسي" في مزاد علني!

بيع منديل مشهور كتب عليه عقد ليونيل ميسي المبدئي مع نادي برشلونة، مقابل أزيد من 762 ألف جنيه إسترليني حوالي (965 ألف دولار) في دار بونهامز البريطانية للمزادات.

وتم الاتفاق من حيث المبدأ على توقيع عقد مع ميسي الذي كان عمره آنذاك 13 عاما وكتب على منديل قبل نحو 25 عاما في نادي برشلونة للتنس، وتبع ذلك توقيع عقد رسمي مفصل مع النادي.

وقالت دار المزادات إن المزاد أقيم بالنيابة عن هوراشيو غاجيولي، وهو وكيل من الارجنتين حضر الاتفاق.

وكانت تهدف لغة العقد الذي كتب بحبر أزرق لطمأنة والد المراهق ميسي، خورخي ميسي، من أجل إتمام الاتفاق.

وهدد خورخي ساعتها بإعادة نجله إلى الأرجنتين لعدم وصول المفاوضات مع نادي برشلونة لأي نتيجة.

وتم التوقيع على المنديل في ديسمبر 2000 حين اتفق كارليس ريشاك، المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك، مع هوراسيو جاجيولي وكيل أعمال اللاعب، على ضم المراهق الأرجنتيني الذي أصبح فيما بعد الهداف التاريخي للنادي.

وقضى ميسي نحو عقدين مع برشلونة بعد الوصول من الأرجنتين بعمر 13 عاما ليلعب في فريق الناشئين.

وشارك النجم الأرجنتيني لأول مرة مع الفريق في 2004 ولعب 17 موسما، وساعد الفريق على الفوز ببطولات مهمة، منها دوري الأبطال 4 مرات والدوري الإسباني 10 مرات.

وغادر ميسي برشلونة إلى باريس سان جيرمان صيف 2021. وانضم بعدها إلى انتر ميامي الأميركي.

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