الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بالفيديو - معلمة تضرب طفلاً من ذوي الإحتياجات الخاصة
بالفيديو - معلمة تضرب طفلاً من ذوي الإحتياجات الخاصة
A-
A+

بالفيديو - معلمة تضرب طفلاً من ذوي الإحتياجات الخاصة

منوعات

2024-05-18 | 01:52
بالفيديو - معلمة تضرب طفلاً من ذوي الإحتياجات الخاصة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - معلمة تضرب طفلاً من ذوي الإحتياجات الخاصة

تعنيف الطفل حصل بعد فشله في لفظ أحد الحروف ونزول اللعاب من فمه...

أحالت النيابة العامة في الأردن ملف قضية قيام معلمة في أحد مراكز التربية الخاصة بضرب طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى محكمة بداية جزاء إربد للنظر في استمرار توقيفها، والتي قرَّرت بدورها رفض إخلاء سبيل المعلمة الأردنية واستمرار التوقيف في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

وقد حرك مدَّعي عام إربد دعوى الحق العام في القضية بصفته ممثلا للحق العام، وأسند للمعلمة تهمتي الإيذاء والاعتداء على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ، اذ يمنح القانون الاردني النيابة العامة حق تحريك دعوى الحق العام دون انتظار قيام دعوى الحق الشخصي، وبمعزل عن أي شكوى في مثل هذا النوع من الاعتداءات.

وقد طعنت المعلمة في قرار التوقيف، مبينة أنَّها استخدمت هذا الأسلوب للإسهام في تأديب الطَّالب، ورفضت المحكمة هذا الطَّعن وأيدت النيابة العامة وقررت الاستمرار في توقيفها.

وتحقق النيابة العامة في صحة المقاطع المصورة التي انتشرت حول الحادثة لبيان ما إذا تعرضت تلك المقاطع للتعديل.

وتتشدد النيابة العامة في مثل هذا النَّوع من القضايا، حيث إن التَّعامل مع هذه الفئات يحتاج إلى صبر وأساليب تربوية محدَّدة بعيدًا عن استخدام الضرب والإيذاء النفسي والجسدي، وأنَّ من يقومون بهذا النوع من التعليم يجب أن يمتلكوا ميزة الصَّبر والأخذ بمصلحة هذه الفئة التي يحميها القانون بشكل كبير.

وأشارت التحقيقات إلى أن والد الطالب الذي تعرَّض للضَّرب هو خارج البلاد ومنفصل عن زوجته والدة الطالب، وأنَّ الطالب تحت رعاية جدته.

يشار إلى أن المركز المذكور كان نشر الفيديو عن طريق الخطأ عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يحذفه.

وأظهر المقطع تعنيف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد فشله في لفظ أحد الحروف ونزول اللعاب من فمه، الأمر الذي أغضب المعلمة فصفعته على الفور، ما فجر غضباً واسعاً في الأوساط الأردنية وسط مطالبات بمعاقبة المعلمة لتكون عبرة لغيرها.

إلى ذلك، أصدرت نقابة أصحاب مراكز التربية الخاصة بيانا، الخميس، استنكرت فيه الإساءة للأطفال والتنمر مهما كان مصدره أو سببه.

اقرأ ايضا في منوعات

"مفاجأة صادمة" في بطن طفل.. ونجاته بأعجوبة
Play
05:13

"مفاجأة صادمة" في بطن طفل.. ونجاته بأعجوبة

فحوصات الأشعة السينية لصدر الصبي وبطنه تكشف ما بداخله

05:13

"مفاجأة صادمة" في بطن طفل.. ونجاته بأعجوبة

فحوصات الأشعة السينية لصدر الصبي وبطنه تكشف ما بداخله

خدرت ابنها لبيع أعضائه عبر الانترنت!
Play
02:08

خدرت ابنها لبيع أعضائه عبر الانترنت!

الجانية تواصلت مع شخص عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي طلب منها تصوير طفلها عاريا وإرسال فيديوهات وصور له على أن يتم الحصول على أعضائه بعد ذلك

02:08

خدرت ابنها لبيع أعضائه عبر الانترنت!

الجانية تواصلت مع شخص عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي طلب منها تصوير طفلها عاريا وإرسال فيديوهات وصور له على أن يتم الحصول على أعضائه بعد ذلك

5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنب تجلط الدم!
Play
15:46

5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنب تجلط الدم!

يعد تخثر الدم عملية طبيعية للغاية، لكن حدوثها بشكل مفرط يمكن أن يتسبب بتكون الجلطات الدموية الوريدية والشريانية. وبحسب ما نشره موقع Mayo Clinic، إن تخثر الدم يسبب مضاعفات خطيرة فقط في حالة حدوث تجلط الدم داخل شرايين مهمة في الجسم والذي يمكن أن يهدد حياة الفرد.

15:46

5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنب تجلط الدم!

يعد تخثر الدم عملية طبيعية للغاية، لكن حدوثها بشكل مفرط يمكن أن يتسبب بتكون الجلطات الدموية الوريدية والشريانية. وبحسب ما نشره موقع Mayo Clinic، إن تخثر الدم يسبب مضاعفات خطيرة فقط في حالة حدوث تجلط الدم داخل شرايين مهمة في الجسم والذي يمكن أن يهدد حياة الفرد.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024