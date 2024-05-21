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الكوابيس.. قد تكون مؤشرا لمرض خطير!
الكوابيس.. قد تكون مؤشرا لمرض خطير!
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الكوابيس.. قد تكون مؤشرا لمرض خطير!

منوعات

2024-05-21 | 03:55
الكوابيس.. قد تكون مؤشرا لمرض خطير!
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Aljadeed
الكوابيس.. قد تكون مؤشرا لمرض خطير!

ربط باحثون بين التعرض لاضطرابات النوم والكوابيس وبين الإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة.

ووجد باحثون من جامعة كامبريدج وكلية كينغز كوليدج لندن أن النوم المتقطع والكوابيس والهلوسة سبقت أيضًا "تفجّر" مرض "الذئبة" حيث تفاقمت الأعراض لدى غالبية المرضى الذين شملهم الاستطلاع.

وأبلغ 3 من كل 5 مرضى مرض الذئبة الذين شملهم الاستطلاع عن اضطراب في نوم الأحلام قبل سنوات عديدة من ظهور أعراض مرض الذئبة الأخرى.

كما أفاد أقل من 25 بالمئة من المرضى أنهم يعانون من الهلوسة خلال النهار، والتي لم تحدث لدى 85 بالمئة إلا بعد ظهور أعراض أخرى أيضًا.

ومرض الذئبة هو حالة من أمراض المناعة الذاتية تؤثر على ما يصل إلى 50000 شخص في المملكة المتحدة.

ويحدث المرض عندما يهاجم الجهاز المناعي للجسم نفسه، مما يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض المحتملة، ولا يوجد علاج لهذه الحالة، ولكن يمكن علاجها بالأدوية المضادة للالتهابات والمنشطات

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