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مأساة في النيل.. مصرع وإصابة أكثر من 15 شخصاً
مأساة في النيل.. مصرع وإصابة أكثر من 15 شخصاً
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مأساة في النيل.. مصرع وإصابة أكثر من 15 شخصاً

منوعات

2024-05-21 | 04:17
مأساة في النيل.. مصرع وإصابة أكثر من 15 شخصاً
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Aljadeed
مأساة في النيل.. مصرع وإصابة أكثر من 15 شخصاً


تسبب غرق "ميكروباص" في نهر النيل بمصر بين محافظتي المنوفية والجيزة في مصرع وإصابة أكثر من 15 شخصاً.

وقع الحادث بعدما سقطت مركبة من نوع "ميكروباص" تحمل عددا من العاملات بالزراعة من معدية أبو غالب الوسطانية في نهر النيل.
وقال شهود عيان، إن السيارة كانت قادمة من منطقة المناشي ويستقلها عدد من الفتيات العاملات اللاتي ينتقلن يوميا إلى البر الثاني من نهر النيل للعمل في شركة تصدير زراعية.
وأضاف شهود العيان، أن الأهالي تمكنو من انقاذ 6 فتيات من مستقلي السيارة، ومازالت الباقيات في المياه حيث تم الاستعانة بالصيادين من أهالي المنطقة للبحث عنهن مع وصول فرق الانقاذ النهري.
وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والإنقاذ النهري والإسعاف، لانتشال الفتيات والسيارة، قبل أن تجرفهم المياه لمكان بعيد.
وأشارت مصادر أمنية الى أن الحادث وقع في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية ويجرى التنسيق مع أمن الجيزة لاكمال عمليات البحث عن ناجين أو غرقى.
وقال مصدر في وزارة الصحة المصرية إنه تم انتشال 3 جثث من الفتيات و8 مصابين فى حادث غرق الميكروباص بمعدية أبو غالب بمنطقة القناطر حتى الآن وجارى البحث عن آخرين.

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