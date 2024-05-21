أخبار الجديد: شاهد - سمكة قرش "تسرح وتمرح" عند شاطئ الناعمة!

حصلت عائلة مايكل شوماخر على تعويض قدره 200 ألف يورو (216360 دولارا) من ناشري مجلة ألمانية طبعت "مقابلة" تم إعدادها بواسطة الذكاء الاصطناعي مع بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات سبع مرات.