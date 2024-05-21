أخبار الجديد: شاهد - سمكة قرش "تسرح وتمرح" عند شاطئ الناعمة!

شاهد 🔽- سمكة قرش "تسرح وتمرح" عند شاطئ #الناعمة! 🦈 pic.twitter.com/UlEzeRwIxr
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 21, 2024
شاهد 🔽- سمكة قرش "تسرح وتمرح" عند شاطئ #الناعمة! 🦈 pic.twitter.com/UlEzeRwIxr
وجد الباحثون في جامعة واشنطن أن البعوض ينجذب إلى اللون الأحمر والبرتقالي والأسود والسماوي.
حصلت عائلة مايكل شوماخر على تعويض قدره 200 ألف يورو (216360 دولارا) من ناشري مجلة ألمانية طبعت "مقابلة" تم إعدادها بواسطة الذكاء الاصطناعي مع بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات سبع مرات.
نظرة واحدة من نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي خلال إجازة اللاعب قبل أيام كانت كفيلة بان تحصد فتاة في فرنسا شهرة " لا تصدق".