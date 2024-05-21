شاهد 🔽- سمكة قرش "تسرح وتمرح" عند شاطئ #الناعمة! 🦈 pic.twitter.com/UlEzeRwIxr
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 21, 2024
شاهد 🔽- سمكة قرش "تسرح وتمرح" عند شاطئ #الناعمة! 🦈 pic.twitter.com/UlEzeRwIxr
تسبب غرق "ميكروباص" في نهر النيل بمصر بين محافظتي المنوفية والجيزة في مصرع وإصابة أكثر من 15 شخصاً.
ربط باحثون بين التعرض لاضطرابات النوم والكوابيس وبين الإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة.
يسيطر طقس مستقر كليًّا على لبنان ويستمر في الأيام المقبلة.وتستقر درجات الحرارة اليوم وتبقى حارة نهاراً، مع أجواء مغبرة.