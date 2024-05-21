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بالفيديو - سحابة أسطوانية في سماء سلطنة عمان
بالفيديو - سحابة أسطوانية في سماء سلطنة عمان
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بالفيديو - سحابة أسطوانية في سماء سلطنة عمان

منوعات

2024-05-21 | 15:50
بالفيديو - سحابة أسطوانية في سماء سلطنة عمان
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Aljadeed
بالفيديو - سحابة أسطوانية في سماء سلطنة عمان

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مرور ما يعرف بالسحابة الأسطوانية في سماء محافظة الوسطى بسلطنة عمان.

وقد ظهرت السحابة الأسطونية على شكل دوامة أفقية طويلة، مما أثار الدهشة والاستغراب بسبب شكلها الغريب وغير المألوف في المنطقة.

والسحابة الأسطوانية هي نوع منخفض وأفقي وأنبوبي ونادر نسبيا من السحابة القوسية.

 
 

وتظهر السحب الملتفة عادة وكأنها "تتدحرج" حول محور أفقي، وهي موجة منفردة تسمى سوليتون، وتتميز بالتحرك دون تغيير في السرعة أو الشكل، ويعود هذا التدحرج إلى اختلاف سرعة واتجاه الرياح مع الارتفاع.

ومن بين أحد الأسباب الرئيسية لهذا النوع من السحاب الذي يظهر عادة في الصباح هو الدوران المتوسط النطاق المرتبط بنسيم البحر الذي يتطور ليعطي السحابة الأسطوانية.

كما يمكن ظهور هذه السحاب عن طريق التيارات الهوائية الهابطة من العواصف الرعدية أو الجبهة الباردة المتقدمة، ولا ترتبط حصريا بالمناطق الساحلية، حيث تم رصدها في مناطق أخرى مثل سلطنة عمان.

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