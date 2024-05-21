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فيديو يوثق ما حدث داخل طائرة واجهت &quot;اضطرابات حادة&quot;
فيديو يوثق ما حدث داخل طائرة واجهت "اضطرابات حادة"
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فيديو يوثق ما حدث داخل طائرة واجهت "اضطرابات حادة"

منوعات

2024-05-21 | 16:00
فيديو يوثق ما حدث داخل طائرة واجهت "اضطرابات حادة"
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Aljadeed
فيديو يوثق ما حدث داخل طائرة واجهت "اضطرابات حادة"

التقط أحد ركاب الخطوط الجوية السنغافورية مقطع فيديو يظهر حال الركاب داخل طائرة بعدما اضطر قائد الطائرة إلى القيام بهبوط اضطراري في بنكوك.



 وقد أظهر الفيديو لحظة محاولة هبوط الطائرة بصعوبة وسقوط أشخاص من مقاعدهم، الأمر الذي أثار حالة من الذعر والهلع بين الركاب البالغ عددهم 211 شخصا.

وتم الإبلاغ عن وفاة شخص وأصيب آخرون بجروح جراء "اضطرابات حادة" تعرضت لها الطائرة السنغافورية أثناء رحلة من لندن إلى سنغافورة، قبل أن يتم تحويل مسارها إلى بانكوك، بحسب ما أعلنت الشركة.

وكتبت الشركة عبر فيسبوك "يمكننا أن نؤكد وقوع إصابات ووفاة واحدة على متن طائرة البوينغ 777-300 إي آر"، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تنقل "211 راكباً و18 من أفراد الطاقم".

 
 

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية إن الرحلة المتجهة من مطار هيثرو إلى سنغافورة، واجهت اضطرابات شديدة.

وكشفت كورديليا لينش مراسلة سكاي نيوز البريطانية: أن "هناك بعض التلميحات إلى أن الطائرة اصطدمت بجيب هوائي قبل أن تضطر إلى القيام بهذا الهبوط الاضطراري".

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