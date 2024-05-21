فيديو يوثق ما حدث داخل طائرة واجهت "اضطرابات حادة"

وقد أظهر الفيديو لحظة محاولة هبوط الطائرة بصعوبة وسقوط أشخاص من مقاعدهم، الأمر الذي أثار حالة من الذعر والهلع بين الركاب البالغ عددهم 211 شخصا.

وتم الإبلاغ عن وفاة شخص وأصيب آخرون بجروح جراء "اضطرابات حادة" تعرضت لها الطائرة السنغافورية أثناء رحلة من لندن إلى سنغافورة، قبل أن يتم تحويل مسارها إلى بانكوك، بحسب ما أعلنت الشركة.

وكتبت الشركة عبر فيسبوك "يمكننا أن نؤكد وقوع إصابات ووفاة واحدة على متن طائرة البوينغ 777-300 إي آر"، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تنقل "211 راكباً و18 من أفراد الطاقم".

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At least one person is killed and dozens injured during severe turbulence on a Boeing plane on a Singapore Airlines flight from London#Singapore #thailand #London #SingaporeAirlines pic.twitter.com/BGaOr88H0J — 𝐂𝐡𝐞 𝐆𝐮𝐞𝐯𝐚𝐫𝐚 ☭ (@cheguwera) May 21, 2024

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية إن الرحلة المتجهة من مطار هيثرو إلى سنغافورة، واجهت اضطرابات شديدة.

وكشفت كورديليا لينش مراسلة سكاي نيوز البريطانية: أن "هناك بعض التلميحات إلى أن الطائرة اصطدمت بجيب هوائي قبل أن تضطر إلى القيام بهذا الهبوط الاضطراري".