بالفيديو - "في رمشة عين"... ليا "تخطف" قلب مبابي

ففي التفاصيل انه قبل أيام من رحيله الرسمي عن باريس سان جرمان، أظهرت لقطات فيديو النجم الفرنسي مبابي وهو يقضي إجازة سريعة في مدينة كان الساحلية، برفقة زميله عثمان ديمبلي.

وقد وثقت كاميرا خلال تواجد مبابي في مطعم ساحلي بفندق "ماجستك"، لحظة حديثه مع ديمبلي، ثم التفاته لفتاة وانبهاره بجمالها.

فخلال جلوسهما على طاولة، أتت فتاة تعمل في الفندق ونفذت استعراضا فنيا بالعلم الفرنسي.

وبينما كانت تقوم بعرضها، التفت لها مبابي وتلفظ بعبارة "واو" منبهرا بجمالها، وهي لقطة انتشرت كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي.

وبعد تعليق مبابي، كتب أحد أصدقاء الفتاة عبر مواقع التواصل: "يبدو أن كيليان مبابي وضع عينه عليك يا ليا"، لينتشر بعد ذلك الحساب الشخصي للفتاة على "إنستغرام"، وتبين أن اسمها ليا.

وخلال يومين فقط، قاربت الفتاة من الحصول على 100 ألف متابع على "إنستغرام"، بينما كان لديها 800 متابع فقط قبل لقاء مبابي.

انتشرت صورتها الفتاة وحسابها على مواقع عدة، ونشرت عنها مواقع صحفية عالمية في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، لتتحول من فتاة عادية إلى شخصية شهيرة، بسبب نظرة مبابي.